2024年9月5日、東京地裁に民事再生法の適用を申請していたチル（株）（渋谷区）は3月2日、同地裁より破産開始決定を受けた。

破産管財人には伊達雄介弁護士（新千代田総合法律事務所、千代田区神田神保町2−3−1）が選任された。

負債は現在調査中。



水たばこを提供するシ−シャカフェ「チルイン」などを都内を中心に約10店舗展開。飲食物の持ち込みが自由のシステムを取り入れるなどして知名度が上昇し、2020年7月期には売上高約4億2400万円をあげていた。

しかし、新型コロナウイルス感染拡大で店舗の休業を強いられるなど経営環境が悪化。こうしたなか、2022年4月には当社と代表者を被告とした訴訟を起こされるなど経営の混乱を露呈した。以降は近年は競合も増え、厳しい経営状況が続き、資金繰りも限界に達し、民事再生法の適用を選択した。

2025年5月、再生計画認可を受けていたが、その後の経営が計画通り進まず同年12月22日に再生手続き廃止決定を受けていた。



※チル（株）（TSRコード:300402759、法人番号:2011001098178、渋谷区宇田川町31−4、設立2014（平成26）年1月）

