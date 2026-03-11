眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の10日に放送された第112回の平均世帯視聴率が14・5％（関東地区）だったこと11日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第52回の16・5％。平均個人視聴率は8・0％だった。

朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。

あらすじは、トキ（眄个△り）と勘太と家族になるために、ヘブン（トミー・バストウ）は日本人になることを決める。2人が籍を入れるためには松江市役所での手続きが必要。トキとヘブンは、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）を連れ久しぶりに松江を訪れる。それは、錦織（吉沢亮）との再会を意味していた。松江を訪れた一行は、まずは宿をとりに懐かしの花田旅館を訪れる。

一方、ヘブンが日本人になるには戸籍にいくつか問題があることが発覚する。トキは力になってもらおうと庄田（濱正悟）を訪ねる。庄田は正規の教員に合格したサワ（円井わん）と結婚していた。

そしてヘブンは錦織と再会する。