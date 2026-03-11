ドローンで飛ばしたニセのカラスを使って米ルイジアナ州の連邦刑務所に薬物などを密輸した女２人が逮捕された。米メディア「ルイジアナ・ラジオ・ネットワーク」が先日、報じた。

テキサス州の女２人が、ドローンで飛ばしたプラスチック製のカラスの中に、覚醒剤やマリフアナ、携帯電話、タバコを詰めて、テキサス州グラント郡にある連邦刑務所の敷地内に投下する手口で、密輸した疑いで逮捕された。女らは４万ドル（約６３２万円）の報酬を受け取ったとされる。

グラント郡保安官事務所がフェイスブックで公開した画像によると、ニセのカラスには頭部、くちばし、目、尾羽までもが取り付けられており、そのほとんどはテープとビニール袋で作られていた。

スティーブン・マケイン保安官は「かなり創造的なやり方だったのは認める。しかし、うまくはいかなかった」と語った。

メラニー・ジーン・ワージントン容疑者（３８）と、カッシー・マリー・コール容疑者（４１）は、複数の薬物関連容疑で逮捕された。当局が２人を突き止めた際、刑務所内に投下されたものと同じプラスチック製のカラスを所持していたという。

マケイン氏によると、今年に入ってからこの連邦刑務所に薬物を密輸しようとして逮捕された人物はすでに１０人にのぼるという。昨年には、２人の男が大砲を使って覚醒剤とタバコを刑務所内に撃ち込もうとした事件もあったという。

マケイン氏は「人々が思いつくアイデアには本当に驚かされる。しかし、そこには莫大なお金が絡んでいるため、捕まるリスクを承知で挑戦し続ける人がいるのだ」と話している。