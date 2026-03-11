悩み事がなくなると腰痛が消える？心が痛みを引き起こす『心因性腰痛』とは！？【原因不明の腰痛は自律神経が9割】

悩み事がなくなると腰痛が消える？心が痛みを引き起こす『心因性腰痛』とは

心が痛みを引き起こす『心因性腰痛』

●悩みごとがなくなると腰痛が消える？

腰痛に悩む人が病院に行った際によくあるのが、1ヶ月以上腰痛が続いて大きな病気ではないかと心配になって検査をしてみたところ、特に『異常なし』。少し安心していたら、なぜかはわからないけどあまり痛みを感じなくなった、というような例。

そのほかにも「上司が代わってストレスがなくなり腰痛が引いた」「家族のトラブルがなくなり痛みがなくなった」というように腰痛と直接因果関係がなさそうなことが解決するだけで、それをきっかけになぜか腰痛がなくなるという事例が実は多くあります。

心配事やストレスが溜まることが多いと自律神経の交感神経が優位な状態になり、いわゆる動物の臨戦態勢のような緊張状態になります。夜になれば副交感神経が優位になるところ、ずっとその状態でいるために筋肉がこわばり、腰回りの毛細血管が収縮したままに。そんな長時間の血行不良は、あるタイミングで腰に痛みを生み出します。その結果、検査ではわからない『原因不明の腰痛』として現れると考えられます。そして、こういったストレスや自律神経の乱れによって生まれる腰痛を『心因性腰痛』と呼びます。

心因性腰痛はメンタルと密接に関係があるため、対処療法的なマッサージや湿布などの治療行為ではなかなか改善せず、悩む人も多い腰痛です。

心因性腰痛になるきっかけは色々存在する

なくて七癖という言葉があるように、ストレスを感じていなくても突然にやってくる体の不調。もしかしたら向き合っていないだけで、あなたの脳はモヤモヤすることに悩んでいるのかもしれません。

ストレスが交感神経に作用し痛みを生む

心のモヤモヤやストレスは、自律神経に影響を与えます。肩こりや胃痛、肌荒れなどを引き起こすことも。自律神経が乱れやすくなるとさまざまな症状が頻発します。

