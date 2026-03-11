バランスよく栄養が摂れる子に育てるには！？【小児科医ママが教えたい　体・脳・心を育てる！子どもの食事】

バランスよく栄養が摂れる子に育てるには

親の手を離れたあとが危ない

自分で何を食べるか決め、栄養をバランスよく摂れる子が育つ！

アメリカやカナダでは、大学1年生になり親の手を離れると、肥満が増えるといわれています。*¹ユタ大学の博士らが行った研究によれば、分析対象となった125名の新入生のうち、約半数に体重の増加が見られたそうです。これは、行動がある程度自由になったことで、外食や偏食が増えた結果といえます。

子どもが巣立ったあとも健康な心身を保つためには、栄養についての知識や自炊する力を育てていくことが大切です。

まずは大人が知識を身につけて、日常の中で、子どもに食事や栄養バランスの重要性を伝えていきましょう。ごはんの彩りがいまいちというときに、「黄色が足りないね」「赤い食べ物、何かあるかな」など、親子の会話につなげるのもよいでしょう。

大人の栄養バランスも大切

子どもの栄養を整えたいのであれば、まず大人の栄養を見直してみましょう。自分は子どもの残りものをつまむだけになっていたり、忙しい日は食事を抜くのが習慣になったりしていないでしょうか？

最近、日本人の女性のやせすぎが問題視されています。「そんなことないわ、私太ってる」と思っていらっしゃるかもしれませんが、適正体重は（身長mの2乗）✕22です。BMIは（体重kg）÷（身長mの2乗）ですが、18.5未満はやせすぎです。やせていることが、むしろ将来糖尿柄のリスクになることもわかってきています。

日頃がんばっている自分へのごほうびとして、まずは自分の栄養をしっかり摂り、家族で食を楽しんでいきましょう。

栄養を整えられる子が育つ3つのポイント

1 食習慣や栄養バランスについて親子で一緒に考える

食卓を囲んだり、料理を手伝ってもらったりするときなど、機会を見つけて栄養の話をするとよいでしょう。小さい子なら、栄養や食事にまつわる絵本を読ませてあげるのもおすすめです。

2 大人の栄養を整える

大人がきちんと栄養を摂り、よい食事をしていれば、子どもの食事も自然と

整うもの。子ども優先で自分は適当に食事をすませていないか、余った料理をつい食べていないかなど、大人も自分の食事を見直してみましょう。

3 料理に参加させて自炊力を育てる

簡単なお手伝いから始めて、だんだん難しい作業を任せるようにするのもよいでしょう。高校生くらいになったら、1週間に1回、自分でお弁当をつくる日を設定するのを目標にしても。

*¹Nicole L. Mihalopoulos, Peggy Aninger, Jonathan D.Klein(2008)『TheFreshman 15: Is it Real?』

【出典】『小児科医ママが教えたい 体・脳・心を育てる！子どもの食事』著：工藤紀子