ENHYPEN、ENGENEにメッセージ「より強くなり、一瞬一瞬の感謝を忘れません」 脱退のHEESEUNGにエールも「新たな出発を尊重し、応援します」
グローバルグループ・ENHYPENのHEESEUNG（ヒスン）が10日、脱退することを発表。11日にはメンバーの公式Xが更新され、ファンであるENGENEにメッセージした。
【写真】脱退を発表したHEESEUNG
Xでは「ENGENE、きょうの告知を見てきっと驚いたでしょう。ENGENEの気持ちが一番心配でした。ENHYPENは常にENGENEのために存在しているからこそ、ENGENEが心配し、苦しむ姿を見ることは私たちにとって最も辛いことです」とファンを気遣い、「私たちにとって、これまで共に過ごしてきた時間は言葉では表せないほどかけがえのない時間でした。だからこそ私たちは、これまで共に歩んできたヒスンヒョン（兄）の選択と新たな出発を尊重し、応援します」とHEESEUNGとのこれまでを振り返り、エールを送った。
最後に「ENGENEの心配を少しでも軽減し、ENGENEの幸せな毎日を作るために、私たちENHYPENはこれからもさらに成長していきます。いつでもどこでも応援し支えてくれる、私たちの大切なENGENEたちに、いつも堂々として誇り高いENHYPENになるため、より強くなり、一瞬一瞬の感謝を忘れません。いつも感謝し、愛しています ENGENE（ハート）」と今後の成長を宣言した。
HEESEUNGは、2001年10月15日生まれ。ダンス、歌、ビジュアルすべてを兼ねそろえ、万能センターとして活躍していた。
