ENHYPEN、ENGENEにメッセージ「より強くなり、一瞬一瞬の感謝を忘れません」 脱退のHEESEUNGにエールも「新たな出発を尊重し、応援します」

ENHYPEN、ENGENEにメッセージ「より強くなり、一瞬一瞬の感謝を忘れません」 脱退のHEESEUNGにエールも「新たな出発を尊重し、応援します」