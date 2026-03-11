千原ジュニア（51）ケンドーコバヤシ（53）が、10日深夜放送の読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分）に出演。芸人の結婚式について語った。

ジュニアは、結婚と第1子男児誕生を発表したケンコバに「あれはどうするんですか？ 結婚式は？」と結婚式を行うつもりはあるのか質問。ケンコバは妻から「昔から日本で式とかやるよりリゾートウエディングをやりたい。なんやったら子供と3人でいい」と言われていると明かし、大々的な結婚式を行うつもりはない考えを示した。

ジュニアは「申し訳ないけど、あんな恥ずかしいことはない。芸人の結婚式って、やる方もやし、出席する方もただの特番やから。スピーチで漫談かまさなあかんし、みんなネタやらなあかんし」と芸人の結婚式で求められるハードルの高さを嘆いた。

さらに、「誰がウケた、誰がスベった。結婚式のネタのウケで人生変わった芸人いっぱいいるしな」と、結婚式には芸能、テレビなどの関係者も多数出席しており、どれだけウケたかがその後の芸人人生を左右すると言い、「それこそ、はるな愛ちゃんも陣内（智則）の一発目の結婚式でハネて」と話していた。