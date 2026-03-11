ギフティ<4449.T>は、２月２５日につけた昨年来安値９４２円を底に反発基調に転じているが、法人需要の拡大から成長期待も強く、上昇余地は大きそうだ。



さまざまな店舗で商品やサービスと交換できる電子チケット「ｅギフト」の発券から流通まで一気通貫で提供するｅギフトのプラットフォームを提供。個人向けの「ｇｉｆｔｅｅ」、法人向けの「ｇｉｆｔｅｅ ｆｏｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ」、ｅギフトの生成システムを提供する「ｅＧｉｆｔ Ｓｙｓｔｅｍ」、自治体向けなどに地域通貨などの電子化ソリューションを提供する「地域通貨」の４つのサービスを主に展開してきたが、近年になって従来の法人向けに加えて、新たに「ポイント」の付与・管理からｅギフト交換までを一気通貫で提供する「ｇｉｆｔｅｅ Ｐｏｉｎｔ Ｂａｓｅ」やキャンペーンの統合管理・運用サービスである「ｇｉｆｔｅｅ Ｒｅｗａｒｄ Ｓｕｉｔｅ」、更にコーポレートギフト分野である福利厚生システム「ｇｉｆｔｅｅ Ｂｅｎｅｆｉｔ」などの新サービスが順調な立ち上がりとなっている点に注目。領域の拡大で大型案件の流通額も拡大しており、ストック収益の順調な積み上がりによる成長力が増し、業績拡大が続いている。



２６年１２月期連結業績予想は売上高１６９億４９００万円（前期比１９．８％増）、営業利益３４億８４００万円（同３３．８％増）を見込み、年間配当予想は１６円と連続増配を予定する。調査機関には今期営業利益３８億円前後、２７年１２月期は同５０億円台前半を見込むところもある。（温羅）



出所：MINKABU PRESS