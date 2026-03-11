現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演している濱田龍臣のコメントが公開された。

本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

濱田が演じるのは、美濃の国主・斎藤龍興。3月8日に放送された第9回では、自身の命を狙った竹中半兵衛（菅田将暉）を殺すよう、家臣の安藤守就（田中哲司）に命じるシーンが描かれた。

『龍馬伝』以来、16年ぶりの大河ドラマ出演となった濱田は、「なにより、自分と同じ漢字（龍）を持つ役を演じさせていただけることが本当にうれしかったです」と喜びを語り、「『龍臣』という名前は、歴史好きの父が一番好きな人物である坂本龍馬から、『龍』の字をとってつけてくれたものです。そんな自分の名前に縁の深い役を演じられることは、とても光栄です」と自身との不思議な縁を明かした。

また、第9回で安藤に迫るシーンについて、「あそこまで人に顔を近づけて話すことはなかなかないので、田中さんには申し訳ないと思いながらも、ぎりぎりまで踏み込み、本当に憎たらしい雰囲気が出るように心がけました」と撮影の裏側を回顧。続けて「視聴者の皆さんに『豊臣兄弟！』の“ヒール”として、気に食わない存在だと思っていただけたなら、僕としては万々歳です（笑）」と手応えを語っている。

●斎藤龍興について14歳の若さで家督を継いだ龍興は、「美濃を大きくしたい」という覚悟を持ち続けている人物です。ただそれ以上に、祖父・斎藤道三（麿赤兒）という大きな存在が呪いのようにずっとまとわりついています。道三と比較されると無条件に反発をしてしまうし、父を早くに亡くしたことに対してもフラストレーションをためてしまっています。家臣を厳しく詰めるシーンが何度もあリますが、「そんな態度では裏切られてしまう」と感じつつも、龍興は強がらなければ生きていけなかったのだろうと、演じながら思いました。

●印象に残っているシーン竹中半兵衛（菅田将暉）を殺すよう、家臣の安藤守就（田中哲司）に命じる第9回（3月8日放送）のシーンは、龍興の悪役ぶりが特に際立つ場面でした。演じている自分でも「本当に嫌な上司だな」と思うほどでした（笑）。あそこまで人に顔を近づけて話すことはなかなかないので、田中さんには申し訳ないと思いながらも、ぎりぎりまで踏み込み、本当に憎たらしい雰囲気が出るように心がけました。どなることも日常ではないことで、脚本のビックリマークの多さには驚きましたが、思い切りよく家臣をどなりつける演技は、楽しくもありました。視聴者の皆さんに『豊臣兄弟！』の“ヒール”として、気に食わない存在だと思っていただけたなら、僕としては万々歳です（笑）。（文＝リアルサウンド編集部）