【テニス速報】 BNPパリバ・オープン 第7日 バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネク vs ステファノス チチパス / ノバク ジョコビッチ
BNPパリバ・オープン
大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日
開催地：アメリカ インディアンウェルズ
コート：ハード（屋外）
結果：[バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネク] 2 - 0 [ステファノス チチパス / ノバク ジョコビッチ]
BNPパリバ・オープン第7日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス2回戦で、バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクとステファノス チチパス / ノバク ジョコビッチが対戦した。
第1セットはバレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクが7-6で先取。第2セットもバレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクが7-5で制し、バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクがセットカウント2対0で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-11 09:42:08 更新