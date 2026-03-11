BNPパリバ・オープン

大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日

開催地：アメリカ インディアンウェルズ

コート：ハード（屋外）

結果：[バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネク] 2 - 0 [ステファノス チチパス / ノバク ジョコビッチ]

BNPパリバ・オープン第7日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス2回戦で、バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクとステファノス チチパス / ノバク ジョコビッチが対戦した。

第1セットはバレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクが7-6で先取。第2セットもバレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクが7-5で制し、バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネクがセットカウント2対0で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-11 09:42:08 更新