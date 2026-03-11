【レポート】稲葉浩志、東京ドームで『WBC』Netflix大会応援ソング「タッチ」を披露
稲葉浩志が、3月10日に開催された『ワールドベースボールクラシック』東京プール日本最終戦「日本対チェコ戦」にて、Netflix大会応援ソング「タッチ」をライブパフォーマンスで初披露した。
■観客や侍ジャパンの選手たちが稲葉浩志へ拍手
球場内の照明が落ちると、稲葉浩志がステージに登場。パワフルな歌声でNetflix大会応援ソング「タッチ」披露した。大歓声に包まれる会場内では観客が手拍子を送りながらステージを見守る姿も見られ、会場全体が大会の熱狂を共有する特別な瞬間となった。
歌唱後には、稲葉浩志から「本日も最高の試合を、皆さん思い切り楽しんでいってください」と伝えられると、観客や侍ジャパンの選手たちも拍手を送り、球場は大きな一体感に包まれた。
配信の視聴者からは
「稲葉さんのタッチ、ワクワク止まらない」
「「タッチ」は野球を象徴する名曲だし、稲葉さんの歌唱力なら東京ドームが盛り上がるのも納得。」
「最高じゃん！」
など、熱狂する声で溢れていた。
Netflix大会応援ソング「タッチ」は、原曲が持つキャッチーでドラマ性のある歌詞に、稲葉浩志のエネルギッシュで力強い歌声とメロディが重なり合いながら、聴く人たちを熱狂へと導く唯一無二の大会応援ソングとして大会を盛り上げていく。
■番組情報
『2026 ワールドベースボールクラシック』
全47試合／3月5日～3月18日 Netflix日本国内で独占生配信（アーカイブあり）
■リリース情報
2026.03.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「タッチ」
■関連リンク
Netflix 公式サイト
https://www.netflix.com/browse
B’z OFFICIAL SITE
https://bz-vermillion.com