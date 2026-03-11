Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。親友と食事に行ったことを明かし、3ショットを公開した。

【画像】佐久間大介の最新プライベートショット／佐久間大介＆伊藤遼アナウンサーの共演ショット 他

■佐久間大介「仕事終わりに、親友2人と夜飯食べてきた(^^)」

佐久間は「仕事終わりに、親友2人と夜飯食べてきた(^^)」と投稿。「#しゃべくり007 の話も沢山したし、いっとんが合流する前に #映画スペシャルズ 観てきたみたいで、いっぱい感想言ってくれた (^^) これからもよろしくな (^^)」とつづり、親友との時間を振り返っている。

写真には、佐久間と日本テレビの伊藤遼アナウンサー、友人との3ショットが収められており、「←太郎 →いっとん」と紹介。和やかな雰囲気が伝わる1枚となっている。

伊藤アナウンサーは、佐久間が出演したバラエティ番組『しゃべくり007』にもサプライズで登場しており、親しい関係が話題となっていた。

■サングラス×ブラックパーカーの私服姿

この日の佐久間は、鮮やかなピンクヘアをまとめ、サングラスにブラックのパーカーを合わせたカジュアルなスタイル。腕時計やアクセサリーもさりげなく合わせた私服コーデを見せている。

サングラスを下げて目をのぞかせ、微笑みながらふたりに親指を向けた。

ファンからは「ガチ好きビジュ」「さっくんの私服かわいい」「素の感じがいい」「オフなのに爆イケ」「さんこいち愛おしい」などの声が寄せられている。

■『しゃべくり007』で共演した佐久間大介＆伊藤遼アナウンサー