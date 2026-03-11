11日10時現在の日経平均株価は前日比1049.93円（1.94％）高の5万5298.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1362、値下がりは188、変わらずは39と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を228.63円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が213.39円、フジクラ <5803>が41.95円、ファストリ <9983>が40.91円、任天堂 <7974>が28.38円と続く。



マイナス寄与度は4.41円の押し下げでオリンパス <7733>がトップ。以下、セコム <9735>が3.74円、ＫＤＤＩ <9433>が2.81円、富士通 <6702>が2.51円、リクルート <6098>が2.11円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、その他製品、電気・ガス、海運、ガラス・土石、証券・商品と続いている。



