【スタバ新作レポ】柑橘の爽やかさ広がる一杯 『シトラス＆ハニー ソルベ ティー』一足先に飲んできた
スターバックスは13日から、『シトラス＆ハニー ソルベ ティー』を全国の店舗で発売する。柑橘とはちみつ、ブラックティーを組み合わせ、春らしい色合いと爽やかな味わいを楽しめるソルベティーだ。そんな新作ドリンクを編集部が一足先にメディア向け試飲会で体験してきた。
【写真】韓国で大人気ビバレッジがついに日本上陸…”まるでシュークリーム”フラペ
カップを手に取ると、まず目を引くのは透明感のある明るい色合い。柑橘を思わせる軽やかな香りが立ち上がり、飲む前から爽やかな印象を与える。ひと口飲むと、いよかん、うんしゅうみかん、甘夏の果汁を使ったジュースベースのフレッシュな酸味が広がり、すぐ後からはちみつのやさしい甘みが重なる。柑橘の果肉やピールが加わっているため、飲むたびにぷちっとした食感が感じられ、味だけでなく食感のアクセントも楽しめる。
ベースにはブラックティーがブレンドされており、後味はすっきり。甘さはあるものの重たさはなく、柑橘の爽快感が際立つバランスだ。飲み進めるほどに紅茶の軽やかな風味が広がり、春から初夏にかけての季節にぴったりの印象を受けた。
同商品は韓国スターバックスの定番ビバレッジ『グレープフルーツ＆ハニーブラックティー』から着想を得て、日本向けにアレンジしたドリンク。柑橘とはちみつの組み合わせを活かしながら、すっきりとした飲み口に仕立てているという。
果肉の食感と爽やかな酸味、やさしい甘さのバランスが特徴の『シトラス＆ハニー ソルベ ティー』。暖かくなり始める季節に、さっぱりとした味わいを楽しみたい人に向いた一杯といえそうだ。
なお同日からは、“まるでシュークリーム“の味わいが楽しめる新作ビバレッジ『シュークリームフラペチーノ』と『シュークリームラテ』も登場する。
【写真】韓国で大人気ビバレッジがついに日本上陸…”まるでシュークリーム”フラペ
カップを手に取ると、まず目を引くのは透明感のある明るい色合い。柑橘を思わせる軽やかな香りが立ち上がり、飲む前から爽やかな印象を与える。ひと口飲むと、いよかん、うんしゅうみかん、甘夏の果汁を使ったジュースベースのフレッシュな酸味が広がり、すぐ後からはちみつのやさしい甘みが重なる。柑橘の果肉やピールが加わっているため、飲むたびにぷちっとした食感が感じられ、味だけでなく食感のアクセントも楽しめる。
同商品は韓国スターバックスの定番ビバレッジ『グレープフルーツ＆ハニーブラックティー』から着想を得て、日本向けにアレンジしたドリンク。柑橘とはちみつの組み合わせを活かしながら、すっきりとした飲み口に仕立てているという。
果肉の食感と爽やかな酸味、やさしい甘さのバランスが特徴の『シトラス＆ハニー ソルベ ティー』。暖かくなり始める季節に、さっぱりとした味わいを楽しみたい人に向いた一杯といえそうだ。
なお同日からは、“まるでシュークリーム“の味わいが楽しめる新作ビバレッジ『シュークリームフラペチーノ』と『シュークリームラテ』も登場する。