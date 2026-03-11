内村×有吉タッグで“新境地”探る特番 深澤辰哉は『それスノ』MC絶賛され喜び【インタビューあり】
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良、お笑い芸人の有吉弘行がタッグを組んで臨むTBS系バラエティー特番『内村さんと有吉さん』が、18日に放送される（後9：58）。
【写真たくさん】収録＆囲み取材も和気あいあい！内村＆有吉特番カット
有名人が主張する「新境地」を本当かどうか検証。今回は「キンタロー。は新たな芸でお年寄りから笑いを取れるのか？」、「どぶろっくは心に刺さるラブソングを作れるのか？」、「もう中学生は新しい脳トレゲームを作れるのか？」、「飯尾和樹はブームが去ったタピオカの新メニューを考案できるのか？」をVTRで検証していく。
収録を終え、内村、有吉、ホラン千秋、深澤辰哉（Snow Man）、進行を務めた長谷川忍（シソンヌ）が取材に応じた。
■内村光良、有吉弘行、ホラン千秋、長谷川忍、深澤辰哉
【内村光良】非常にクイックリー、駆け足で時代を駆け抜けていった感じで…もう中も来たんだよね（笑）。新境地を目指すという番組が、果たしてどうなるのか、オンエアをお楽しみに！
【有吉弘行】内容は確かに多かったんですけど、ちょっと番組と長谷川君とのやり取りがうまくいかなかったというか（笑）。あんまりそちらの思いに応えることができなかったかなというところはあります。
【長谷川忍】いや、みなさん、わかっていたのに（笑）。これ、僕が進行していたから、そうなったんですよ。
【ホラン千秋】でも、さっきスタッフさんに「めっちゃ面白かったです」とって言われて、めちゃくちゃニヤニヤしていました（笑）。
【深澤辰哉】飯尾さんが来てくださって、新境地な食べ物を食べることができたので、うれしかったですね。おいしかったです。
【ホラン千秋】新境地を、本当にすごいスピードで見させていただいて、そもそも新境地を開拓すべきなのか、しないべきなのか…ということを自分自身にも改めて問いかけることができる内容でした。
――内村さんと有吉さんの共演も大きな見どころですが？
【内村】だから、ゆっくり話したかったです。なかなかこの形ないので、ゆっくり話したかったんですけど（スタッフが）急がせるんですよ（笑）。
【有吉】オープニングのカンペを読んだだけで、あとは長谷川が進行でしたから（笑）。
【内村】（共演ペースについて）そうですね、ひと頃の『ヒルナンデス』くらいのペースで（笑）！あれ、よくやってたなぁ。
【有吉】8年間やっていました。
【内村】8年やっていたの!?だから、南原（との共演）の方が多いんだ。
【有吉】僕は、もう何回でもお会いしたいですね。
――みなさんそれぞれ開拓したい新境地について
【内村】目が本当に悪くなってきているんですよ。切実なんです。でも、メガネかけてやりたくないんです！『スクール革命！』の映像クイズだけは仕方なくかけているんだけど。本当にこれだけを、なんとかして手術なしで開拓できないかというのを探っております。
【有吉】僕も先が怖いですよね。そうなっていくのかっていうのがあるんで、手術するなら早めにしなきゃいけないなとか。子供も生まれたばっかりで、子供の動きも心配なので、目はしっかりしていきたい。あとは、仕事でいうと、子ども番組やりたいです。息長そうですから（笑）。1回つかむと、あれ長いので。昼の帯もやりたいです。とにかく長く続けられるものをやりたいです。
【深澤】僕は歌番組のMCをやりたいです。（収録中、内村・有吉の姿から何か感じることはあった？）自分が何でこの並びにいることができているのか、不思議なぐらい、すごく貴重な時間を過ごさせてもらっていました。
【内村】『それスノ』の進行、うまいよ！
【深澤】本当ですか！ありがとうございます！
【内村】見てるよ！振り付けのやつ、いいね！
【深澤】ぜひ、出てください！
【ホラン】私は生放送の帯を卒業して、プライベートを充実させるっていうことを楽しんでいますので、新境地開拓中でございます！
【長谷川】私の新境地ですか…やっぱり先輩方にちゃんと番組を気持ちよく進めていただけるように、スムーズな進行ができるよう…もっとちゃんとした進行になれるよう、なめられない進行を、頑張りたいと思います。
――印象に残ったVTR
【内村】キンタロー。のやつは、あれやっていいんですか（笑）？
【有吉】どぶろっくがすごかったなと思いましたね。歌めちゃめちゃ上手いから、そういうのもありなんじゃないかなってずっと昔からも思っていたので、みなさんに見てもらいたいです。
【深澤】飯尾さんは、いつもその場で考えて料理を作ってくださっていて、いろんなことを考えてくださっているので、今回のコーナーではどのようになっているのか、ぜひご覧いただけたらと思います。
【ホラン】脳トレの映像がありましたけれども、私、今37歳ですけど、内村さんのように長くお仕事をさせてもらえるように脳トレをやって、長くお仕事できるようなマインドをきちんと整えておきたいなと思いました。
――長谷川の進行ぶりについて
【内村】100点満点です！彼なくしては、この番組は成立しなかったと、私はこのように思っております（敬礼のポーズ）。
【長谷川】（内村と有吉の）お2人がそろうことがないので。普段は声をかけられない大人にも声をかけられましたし（笑）。
【有吉】どうしても長谷川じゃないといけないっていうふうには感じてません（笑）。
【長谷川】（その場で地団駄を踏む）
【内村】第2弾は吉村（崇）が（笑）。
【写真たくさん】収録＆囲み取材も和気あいあい！内村＆有吉特番カット
有名人が主張する「新境地」を本当かどうか検証。今回は「キンタロー。は新たな芸でお年寄りから笑いを取れるのか？」、「どぶろっくは心に刺さるラブソングを作れるのか？」、「もう中学生は新しい脳トレゲームを作れるのか？」、「飯尾和樹はブームが去ったタピオカの新メニューを考案できるのか？」をVTRで検証していく。
■内村光良、有吉弘行、ホラン千秋、長谷川忍、深澤辰哉
【内村光良】非常にクイックリー、駆け足で時代を駆け抜けていった感じで…もう中も来たんだよね（笑）。新境地を目指すという番組が、果たしてどうなるのか、オンエアをお楽しみに！
【有吉弘行】内容は確かに多かったんですけど、ちょっと番組と長谷川君とのやり取りがうまくいかなかったというか（笑）。あんまりそちらの思いに応えることができなかったかなというところはあります。
【長谷川忍】いや、みなさん、わかっていたのに（笑）。これ、僕が進行していたから、そうなったんですよ。
【ホラン千秋】でも、さっきスタッフさんに「めっちゃ面白かったです」とって言われて、めちゃくちゃニヤニヤしていました（笑）。
【深澤辰哉】飯尾さんが来てくださって、新境地な食べ物を食べることができたので、うれしかったですね。おいしかったです。
【ホラン千秋】新境地を、本当にすごいスピードで見させていただいて、そもそも新境地を開拓すべきなのか、しないべきなのか…ということを自分自身にも改めて問いかけることができる内容でした。
――内村さんと有吉さんの共演も大きな見どころですが？
【内村】だから、ゆっくり話したかったです。なかなかこの形ないので、ゆっくり話したかったんですけど（スタッフが）急がせるんですよ（笑）。
【有吉】オープニングのカンペを読んだだけで、あとは長谷川が進行でしたから（笑）。
【内村】（共演ペースについて）そうですね、ひと頃の『ヒルナンデス』くらいのペースで（笑）！あれ、よくやってたなぁ。
【有吉】8年間やっていました。
【内村】8年やっていたの!?だから、南原（との共演）の方が多いんだ。
【有吉】僕は、もう何回でもお会いしたいですね。
――みなさんそれぞれ開拓したい新境地について
【内村】目が本当に悪くなってきているんですよ。切実なんです。でも、メガネかけてやりたくないんです！『スクール革命！』の映像クイズだけは仕方なくかけているんだけど。本当にこれだけを、なんとかして手術なしで開拓できないかというのを探っております。
【有吉】僕も先が怖いですよね。そうなっていくのかっていうのがあるんで、手術するなら早めにしなきゃいけないなとか。子供も生まれたばっかりで、子供の動きも心配なので、目はしっかりしていきたい。あとは、仕事でいうと、子ども番組やりたいです。息長そうですから（笑）。1回つかむと、あれ長いので。昼の帯もやりたいです。とにかく長く続けられるものをやりたいです。
【深澤】僕は歌番組のMCをやりたいです。（収録中、内村・有吉の姿から何か感じることはあった？）自分が何でこの並びにいることができているのか、不思議なぐらい、すごく貴重な時間を過ごさせてもらっていました。
【内村】『それスノ』の進行、うまいよ！
【深澤】本当ですか！ありがとうございます！
【内村】見てるよ！振り付けのやつ、いいね！
【深澤】ぜひ、出てください！
【ホラン】私は生放送の帯を卒業して、プライベートを充実させるっていうことを楽しんでいますので、新境地開拓中でございます！
【長谷川】私の新境地ですか…やっぱり先輩方にちゃんと番組を気持ちよく進めていただけるように、スムーズな進行ができるよう…もっとちゃんとした進行になれるよう、なめられない進行を、頑張りたいと思います。
――印象に残ったVTR
【内村】キンタロー。のやつは、あれやっていいんですか（笑）？
【有吉】どぶろっくがすごかったなと思いましたね。歌めちゃめちゃ上手いから、そういうのもありなんじゃないかなってずっと昔からも思っていたので、みなさんに見てもらいたいです。
【深澤】飯尾さんは、いつもその場で考えて料理を作ってくださっていて、いろんなことを考えてくださっているので、今回のコーナーではどのようになっているのか、ぜひご覧いただけたらと思います。
【ホラン】脳トレの映像がありましたけれども、私、今37歳ですけど、内村さんのように長くお仕事をさせてもらえるように脳トレをやって、長くお仕事できるようなマインドをきちんと整えておきたいなと思いました。
――長谷川の進行ぶりについて
【内村】100点満点です！彼なくしては、この番組は成立しなかったと、私はこのように思っております（敬礼のポーズ）。
【長谷川】（内村と有吉の）お2人がそろうことがないので。普段は声をかけられない大人にも声をかけられましたし（笑）。
【有吉】どうしても長谷川じゃないといけないっていうふうには感じてません（笑）。
【長谷川】（その場で地団駄を踏む）
【内村】第2弾は吉村（崇）が（笑）。