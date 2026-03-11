『豊臣兄弟！』濱田龍臣、16年ぶり大河出演 斎藤龍興の悪役ぶり「憎たらしく見えたら万々歳」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）に斎藤龍興役で出演中の濱田龍臣がコメントを寄せた。
【「龍馬伝」以来の大河ドラマ出演について】
１６年ぶりの大河ドラマ出演ということで、身の引き締まる思いがありました。そしてなにより、自分と同じ漢字（龍）を持つ役を演じさせていただけることが本当にうれしかったです。「龍臣」という名前は、歴史好きの父が一番好きな人物である坂本龍馬から、「龍」の字をとってつけてくれたものです。そんな自分の名前に縁の深い役を演じられることは、とても光栄です。
【斎藤龍興について】
１４歳の若さで家督を継いだ龍興は、「美濃を大きくしたい」という覚悟を持ち続けている人物です。ただそれ以上に、祖父・斎藤道三（麿赤兒）という大きな存在が呪いのようにずっとまとわりついています。道三と比較されると無条件に反発をしてしまうし、父を早くに亡くしたことに対してもフラストレーションをためてしまっています。家臣を厳しく詰めるシーンが何度もありますが、「そんな態度では裏切られてしまう」と感じつつも、龍興は強がらなければ生きていけなかったのだろうと、演じながら思いました。
【印象に残っているシーン】
竹中半兵衛（菅田将暉）を殺すよう、家臣の安藤守就（田中哲司）に命じる第９回（３月８日放送）のシーンは、龍興の悪役ぶりが特に際立つ場面でした。演じている自分でも「本当に嫌な上司だな」と思うほどでした（笑）。あそこまで人に顔を近づけて話すことはなかなかないので、田中さんには申し訳ないと思いながらも、ぎりぎりまで踏み込み、本当に憎たらしい雰囲気が出るように心がけました。どなることも日常ではないことで、脚本のビックリマークの多さには驚きましたが、思い切りよく家臣をどなりつける演技は、楽しくもありました。視聴者の皆さんに「豊臣兄弟！」の“ヒール”として、気に食わない存在だと思っていただけたなら、僕としては万々歳です（笑）。
