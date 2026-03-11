＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】二日目には土俵下で二所ノ関親方が「鬼の形相」

大相撲三月場所三日目は3場所ぶり6回目の幕内優勝を目指す横綱・大の里（二所ノ関）が前頭二枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）に金星を配給。3連敗を喫する波乱に館内騒然となった。一方、横綱・豊昇龍（立浪）は前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ヶ濱）の攻めをしのいで逆転で無傷の3連勝を飾った。前に落ちた大の里、残った豊昇龍…識者は明暗くっきりの両横綱の差を“精神状態”にあると指摘した。

結び前の一番、先に登場したのは大の里。藤ノ川とはこれが初顔合わせ。身長192センチ・体重184キロの大の里に対し藤ノ川は身長177センチ・体重121キロ。体格では大の里が大きくリードしていたが…立ち合い正面から当たった藤ノ川は右から強烈なのど輪と左のおっつけで攻めていき、仰け反った大の里は対応できず。一転、藤ノ川が引くと大の里はそのまま前のめりに突っ込んでうつ伏せになった。大の里は初日から3連敗となる黒星。一方、引き落としで勝った藤ノ川は1勝目を挙げ、初の金星となった。

自己ワーストタイの3連敗となった大の里。取組を受け、ABEMA解説の元小結・旭道山は「身体が硬かったか。動きが鈍かった。（大の里は）足がグラついて上半身が仰け反っている。身体はガチガチです」と“異変”を指摘。その要因を「精神的に苦しかったんですかね。もうグラグラです、足が。横綱の重圧、重み、ここで見えましたね」と述べ、3場所続けて優勝を逃すことができない横綱のプレッシャーについて指摘した。

両横綱の気になる精神状態の差

結びの一番で登場したのは豊昇龍。立ち合い、義ノ富士の右上手を取りに行くも取れず。逆に左上手を許し、右を抱え込まれると絶体絶命の体勢に。豊昇龍は先場所、義ノ富士に似た状況から黒星を喫しているが、今場所は違った。ぐっと義ノ富士の首を抱え込むと、起死回生の首投げで勝利。3連勝を飾った。義ノ富士はずるずるとスローモーションのように土俵に突っ伏し、万全になりながらも金星を逃して悔しそうな様子を浮かべた。あと一歩まで攻め込まれた豊昇龍は懸賞を受け取る際に首を傾げた。

この一番について、旭道山は「義ノ富士が気負いすぎて緊張して足が出なかった」と指摘。さらに「豊昇龍の方が体が動いてるし、“投げてやる”という動きができたというのが勝因」と続けた。

義ノ富士の足が出ず、首投げに対応できなかったとも述べた旭道山は「（首投げは）捨て身です。完全に捨て身の技。よほど実力が無いと決まらないのですが、決まったということは実力が強いか、足が出てないか」と話し「義ノ富士の右足が出てれば、残って一発で持って行けた。それだけ慎重になったか、体が動かなかったか。これが“精神状態”です。（豊昇龍は）体が動いてますから」と相撲における“精神状態”の重要性を説いて締めくくった。（ABEMA／大相撲チャンネル）