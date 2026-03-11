川床明日香、数字だけを信じる孤高の検査技官に「私と少し似ている部分がある」【コメントあり】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、4月8日スタートのフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）に川床明日香の出演が決定した。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。
多くの“死の真相”が闇に葬られている日本の現状を打破すべく、厚生労働省主導で新たに立ち上げられた法医学専門チーム「MEJ」。警察への調査指示や解剖の決定など、死因究明において捜査権限を持ち、科学的知識と鋭い推理によって“隠された真実”を解き明かすだけでなく、その先にある“残された人の想い”にも向き合っていく。そんなMEJを支えるのが、確かな専門性を兼ね備え、それぞれ葛藤を抱えながらも奮闘する若き法医学者たちである。
川床明日香が演じるのは、数字だけを信じる孤高の検査技官・吉本由季子（よしもと・ゆきこ）。臨床検査技師資格を持ち、薬毒物検査や化学分析を一手に担う分析官。口数は少なく人付き合いも得意ではないが、検査と向き合うときの集中力は群を抜く。「人は怖い、だが結果は嘘をつかない」と信じ、数値という絶対的な証拠に自らの居場所を見いだしてきた。静かに、しかし確実に真実へと迫るその姿勢が、MEJの科学的基盤を支えている。
川床は、「第18回ニコラモデルオーディション」（2014年）にてグランプリを受賞。雑誌『nicola（ニコラ）』の専属モデルを４年半務め、CM「積水ハウス」で注目を集める。その後、映画『沈黙のパレード』（2022年）や連続テレビ小説『虎に翼』（2024年／NHK）、舞台『フロイス-その死、書き残さず-』（2025年）などに出演し、着実に経験を重ねてきた。人物の内面を丁寧にすくい取り、等身大の少女から複雑な心情を抱える役まで幅広く演じ分ける。なお、フジテレビ系の連続ドラマは初出演。本作では、吉本由季子の寡黙さの奥にある強さを静かに描き出し、検査技官としてのリアリティーを際立たせる。
■川床明日香コメント
――本作のオファーを受けて
「フジテレビさんといえば…子どもの頃、大好きな『めざましテレビ』を見るために毎朝６時半に起きていました。そんな思い出のあるフジテレビさんのドラマに出演できることを、当時の自分に教えてあげたいです（笑）。今回この作品を通して“LOVED ONE”という言葉を知り、その意味を聞いた時に、とても温かい物語になりそうだと感じました。そんな作品に関われることが本当にうれしいです。また、第１話の台本を読んで、チームそれぞれの想いの矢印がまだバラバラで、それが物語を重ねるごとにどう変化していくのか、いち視聴者としても楽しみです」
――吉本由季子という役について
「由季子は、私と少し似ている部分があると感じています。大勢の中で話すのが少し苦手で、“この一言で空気が変わってしまうかも”と考えてしまうところは特に共感できます。医療ドラマも検査技官役も初めてで、とても新鮮です。専門用語も多く、普段の生活では触れない分野ですが、学べることがたくさんある貴重な機会だと思っています。新しいことに挑戦するのは好きなので、一つひとつ吸収しながら役と向き合っていきたいです」
――放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージ
「事務所の先輩であるディーンさんとは初共演で、ほかの皆さんとも初めましてなので緊張していますが、自分から積極的にコミュニケーションを取り、チームMEJの一員として作品を届けられるよう頑張ります！“LOVED ONE”という言葉は日本ではまだなじみが薄いかもしれませんが、このドラマを通して、誰かの背中をそっと押せるような時間をお届けできたらうれしいです。ぜひご覧ください」
