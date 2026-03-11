Image: Heritage Auctions

2020年3月10日、「PlayStationが約3700万円で落札…その正体とは？」という記事を掲載しました。

このPlayStationの正体は、1990年代初頭に生み出された｢Nintendo PlayStation｣と呼ばれるプロダクト。当時は｢Super NES CD-ROM｣として知られており、ソニーと任天堂によって共同開発されていました。

現状のゲーム市場を踏まえると、ソニーと任天堂が手を取り合って共同でハードを開発していたというのは、非常に不思議な感覚を覚えます。

2021年には、未開封の『スーパーマリオブラザーズ』が、約7300万円で取引されるといった出来事もあり、レトロゲーム市場は「文化遺産への投資」的な側面も帯び始めているのかも。

それにしても、ソニーと任天堂が共同で開発していた幻のハードという肩書きにはロマンを感じざるを得ません。もしもこの計画が順調にいっていたら、今のSwitchやPS5なんかはなかったかも…？マルチバース的な妄想がはかどりますね。

今日の記事：PlayStationが約3700万円で落札…その正体とは？ 掲載日：2018年3月10日 著者：Andrew Liszewski - Gizmodo US［原文］（ 塚本直樹 ）

その姿、一度拝んでみたい。

ソニーが開発した｢PlayStation｣が36万ドル（2020年時点で約3700万円）にて、オークションで落札されました。しかしこれは、28年前に起きたゲーム業界の2つの巨人が生み出した遺物なのです。

｢Nintendo PlayStation｣と呼ばれるこのプロダクトは、当時は｢Super NES CD-ROM｣として知られており、ソニーと任天堂によって共同開発されていました。これは｢SNES／スーパーファミコン｣のアドオン（周辺機器）であると同時に、PlayStationと呼ばれるソニーのスタンドアロンのゲーム機でもあり、｢Super Disc｣フォーマットのディスク、そしてSNESのカセットがプレイできるはずでした。

しかしソニーと任天堂の関係は、ソニーが｢Nintendo PlayStation｣を発表した翌日に、ぎくしゃくしはじめます。1991年の家電見本市CESにて、ソニーと競合するPHILIPSと提携していることを任天堂が発表したのです。両社は、ソニーがSNESに対応したハードウェアを製造できるようにすることで和解しようとしましたが、最終的にその関係は終了。

後にソニーはPlayStationを独自開発し大成功を収めるわけですが、一方で｢Nintendo PlayStation｣は忘れ去られることになります。しかし2015年11月に、その試作品が屋根裏部屋で発見され、さらにソニーブランドのスーパーファミコン風コントローラーも同時に登場し、一躍注目の的に。これはもともとはソニー・コンピュータエンタテインメント（SCE） の初代社長Olaf Olafsson（オラフ・オラフソン ）氏が所有していたもの。2009年に行なわれたオークションで、Terry Diebold（テリー・ディアボルド）氏が入手し、6年間屋根裏に寝かしていたのです。

Image: Heritage Auctions

レトロゲーム機でおなじみ黄ばんだABS樹脂から、その古さが伝わってきますが、音楽CDやSNESカートリッジは問題なく動作します。つまり、36万ドルという価格はこのコンディションのよさが理由なのです。

ビンテージのゲーム関連品は驚くほど高価で落札されることがあり、新品同様のスーパーマリオブラザーズのオリジナル版がヘリテージ・オークションにて10万150ドル（2020年時点で約1000万円）で落札されたこともあります。また今回のオークションでは、数週間前に35万ドルに達していましたが、最高入札者がいたずらだと判断されて削除される、などの出来事もありました。

36万ドルは極めて高価ですが、かつてDiebold氏はノルウェーのコレクターから120万ドルで譲ってくれという申し出を断ったことがあります。その希少な価値は、今後ファンが決めることになりそうです。

