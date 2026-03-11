黒猫がかごの縁にあごを乗せたら...？ほっぺが強調されてあまりにも可愛すぎると大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万回表示を突破し、「可愛い」「ほっぺのとこにカポッてしたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：かごの縁にあごを乗せていた黒猫→『ほっぺ』を見ると……思わず触りたくなる『たまらない光景』】

魅惑のほっぺ

Xアカウント「黒猫一家」に投稿されたのは、黒猫の『ゼノ』くん。ゼノくんを含め、９匹の猫たちが一緒に暮らしているそう。この日、ゼノくんはかごの縁にあごを乗せてまったりとしていたのだとか。

すると、もちもちとしたほっぺがかごの縁からはみ出してしまっていたといいます。『ほっぺたが落ちる』という慣用句がありますが、もし体現するのであればまさにゼノくんの姿そのものでしょう。ゼノくんの様子について「ほっぺこぼれとる」と飼い主さんも表現するほど、かごからほっぺが溢れていたそうです。

溢れていたのはゼノくんのほっぺだけではないようです。他の投稿では、黒猫たちがキャットタワーに集合していたり、床に落ちたりしている姿がたくさん見られました。飼い主さんによると、「散乱したくろねこ、全然片付かない」のだとか。集まってもそれぞれ自由に過ごす黒猫たち。可愛い猫たちで溢れている様子は眼福としか言いようがありませんね。

のびのびと過ごしているだけでユーモラスな黒猫たち。ゼノくんのほっぺと同じように、たくさんの魅力に溢れているのでした。

溢れ落ちるほっぺと魅力

ゼノくんのこぼれおちたほっぺを見た方たちから「むふふ」「ほっぺー(〃'艸'〃)ｷｬｰ」などの声が寄せられていました。

どうやらゼノくんのほっぺを見たXユーザーたちの笑みもこぼれおちたようですね。

Xアカウント「黒猫一家」では、ゼノくんたちのユーモア溢れる姿がたくさん投稿されています。魅力的な黒猫たちの姿から目が離せません。

写真・動画提供：Xアカウント「黒猫一家」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。