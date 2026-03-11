部屋で背を向けて寝転がる猫が飼い主さんから呼ばれたときの反応が可愛過ぎると反響を呼んでいます。

動画は記事執筆時点で再生回数16万回を突破。コメント欄には「気付いてるのに名前呼ばれるまで振り返らないの策士」「そんな可愛い鳴き方あります？たまりません！！」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：部屋に入ると、『背を向けて寝転がっていた猫』→名前を呼んでみると…可愛すぎる反応】

猫の落とし物

TikTokアカウント「ちゃちゃぶんチャンネル」に投稿されたのは、返事をする猫の動画。この日、飼い主さんが部屋に入ると、タキシード柄が特徴的なぶんちくんが部屋で寝転がっていたんだとか。

暖房器具の前を陣取り、まさに猫が落ちている状態。飼い主さんが入っても何も反応はなかったそうです。ちょうど飼い主さんに背を向ける格好になっていたので、入ってきたことに気づいているのかうかがい知れません。

大きなお返事

身動きひとつとらないぶんちくんに、飼い主さんはいつものように名前を呼んでみたんだとか。すると、すぐに身をよじらせて「うにゃ～」と大きな返事が返ってきたそう。

可愛らしい声にくるくるの目で見上げるおまけ付き。今度はぶんちくんの方から何かをしきりに話しかけてきてくれたんだとか。飼い主さんの話し掛ける声にもしっかりお返事。じっと見つめる視線が愛おしくてたまりません。

おもちゃを持参する猫

飼い主さんが大好きなぶんちくん。他の動画ではおもちゃを自分で持っていく賢い一面も紹介されています。

おもちゃを口に咥えて飼い主さんのいる部屋へ。遊んで欲しいときにはいつも自分でおもちゃを渡しに来るんだとか。

飼い主さんが持ってきたおもちゃを振るとすぐに遊びスイッチオン。楽しそうに目で追いかけていたそう。賢く甘えん坊なぶんちくんの魅力は止まることを知りません。

話題になった動画には「こんなお返事されたら正気でいられない」「こんな子いいな～！」と、飼い主さんを羨む視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ちゃちゃぶんチャンネル」では、今回ご紹介したぶんちくんをはじめ、3頭の猫たちの可愛らしい日常の様子を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちゃちゃぶんチャンネル」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。