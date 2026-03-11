俳優の濱田龍臣が１１日、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野太賀主演、日曜・後８時）で斎藤龍興役を演じるにあたり、コメントを寄せた。

龍興は織田信長に徹底抗戦した美濃・斎藤道三の孫。父・義龍が急逝し、１４歳の若さで美濃斎藤氏の家督を継ぐことになる。

濱田は、主人公・坂本龍馬の子役時代を演じた「龍馬伝」（２０１０年、福山雅治主演）以来１６年ぶりの大河ドラマ出演になる。「身の引き締まる思いがありました。何より自分と同じ漢字（＝龍）を持つ役を演じさせていただけることが、本当にうれしかったです。『龍臣』という名前は、歴史好きの父が一番好きな人物である坂本龍馬から『龍』の字を取って付けてくれたもの。自分の名前に縁の深い役を演じられることは、とても光栄です」とかみ締めた。

印象に残っているシーンには、竹中半兵衛（菅田将暉）を殺すよう、家臣の安藤守就（田中哲司）に命じる第９回（８日放送）を挙げた。「龍興の悪役ぶりが特に際立つ場面でした。演じている自分でも『本当に嫌な上司だな』と思うほどでした（笑）。あそこまで人に顔を近づけて話すことはなかなかないので、田中さんには申し訳ないと思いながらも、ぎりぎりまで踏み込み、本当に憎たらしい雰囲気が出るように心がけました」と回想。「怒鳴（どな）ることも日常ではないことで、脚本のビックリマークの多さには驚きましたが、思い切りよく家臣を怒鳴りつける演技は、楽しくもありました。視聴者の皆さんに『豊臣兄弟！』の“ヒール”として、気に食わない存在だと思っていただけたなら、僕としては万々歳です（笑）」と願っていた。