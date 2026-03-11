俳優の久保田悠来（４４）が、日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（篠原涼子主演、日曜・後１０時半）で拘置所にはびこる教団の信者役として新境地を見せている。

「転機になれば」という思いで挑む難役。セリフの区切り方を工夫し、不気味な役柄を表現した。「能面でニュートラルな感じを与えられたらいい」という怪演は、事務所の先輩の篠原にも褒められたという。

役者人生の始まりは２５歳。「デビューが遅かった分、仕事に対する情熱を持って続けられた」。同年に主演した初舞台「ｓｗｉｔｃｈ」を「舞台にアンダーグラウンドな印象を抱いていたけど、むしろ基礎になった。役者として成長させてくれた」と振り返る。

地元のＪ２湘南を長く応援。クラブの英雄・中田英寿氏は「生きる指針」だ。「今だと三笘（薫）選手も新たな開拓者。僕もサッカー選手のように、いかに自分の価値を高めるかを考えている。海外の作品にも出演したい」と意欲的だ。

「悪役にひかれる。ドラゴンボールでもベジータが好き」とニヤリ。来年は俳優デビュー２０周年を迎える。「憑依（ひょうい）型俳優といわれる人はいるけど、僕は技術で構築していく努力型。よりうまくなりたいし技術を磨きたい」と一生の仕事にしていく。（堀北 禎仁）

◆久保田 悠来（くぼた・ゆうき）１９８１年６月１５日、神奈川・平塚市出身。４４歳。モデルを経て芸能界入り。テレビ朝日系「仮面ライダー鎧武／ガイム」（２０１３〜１４年）で人気に。２１年のＮＨＫ連続テレビ小説「おちょやん」で朝ドラ初出演。２２年に出演した「ＢＡＳＡＲＡ」で演出家デビュー。特技はサッカー、水泳。１８０センチ。血液型Ａ。