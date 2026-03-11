ＷＢＣの侍ジャパンは１０日のチェコ戦に９―０で大勝し、１次ラウンドＣ組を４戦全勝で１位突破した。大会連覇に向けて盛り上がりを見せる中、ＳＮＳでは芸能人の観戦報告が相次いだ。

１０日にインスタグラムで「ＷＢＣ観戦してきましたぁ！２回見に行くことが出来て幸せでした」と２度も観戦したことを明かしたのは、元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依。「あいぼんキッズも興奮ＭＡＸ」とユニホーム姿で試合を見つめる子どもたちの姿もアップし、「お家でＮｅｔｆｌｉｘでも見ていましたが やはりやはり現地で見るのは迫力もすごくてほんとに感動でした」と生の空気を楽しんだという。

また、同日には女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里も「感動しました」とインスタグラムに客席で観戦の様子を投稿。元格闘家の魔裟斗と、妻でタレントの矢沢心もそれぞれのＳＮＳでチェコ戦を観戦したことを明かし、矢沢は「Ｍａｓａｔｏさんの誕生日を東京ドームで。５日間だけは３歳差 お誕生日おめでとう」と４７歳の誕生日を迎えた魔裟斗と観戦する夫婦ショットを投稿した。

これらの投稿にはフォロワーから「いいなぁ〜観戦出来て」「生観戦したんですね、羨ましいです」「一緒に見たかった」「楽しそう」「ユニフォームめっちゃ似合っていてめっちゃ可愛いです」「勝利の女神様」「その場にいたら試合どころか藍里さんに釘付け？笑笑」などの声が寄せられている。