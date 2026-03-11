１１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、久々にヘブン（トミー・バストウ）が錦織（吉沢亮）と再会した。

江藤知事の説得を頼むために錦織の家を訪ねたヘブン。「ハジメテ」錦織の家に来たと伝えると、錦織も「そうでしたね。いつもは伺うばかりでした」と答えるも、声は消え入るような小さな声。ヘブンは訪問した理由を改めて説明するも、錦織は「残念ながら…お気持ちは分かりますが、知事からの信頼が今の私にはないのです」と言い、ヘブンは「ワタシノセイ？クマモトイッタセイ？」と聞くも、錦織は「なにがきっかけかは…。ただとにかくお力には…」と言って頭を下げる。

激ヤセし、声にもまったく力が無い錦織。ヘブンにお茶を出したのも錦織だったが、ネットでは、結婚しているはずの錦織の妻や家族がまったくでてこないことに「錦織妻は全くでてこないよねぇ。錦織さんが実家に返してしまったのかと思うほど」「錦織さんには妻、奥さんいるはずなのに一切出てこない世界観。本当に奥さん、妻は存在するのだろうか」「そもそも錦織の家は初か。というか妻も出てこないしな」「錦織さんの妻設定はどこかに行ってしまったなと思いつつ、しかしあそこに妻が入ると雑味が出るなとも思いつつ」などの声が上がっていた。果たして最終回までに錦織の家族はでてくるのか？