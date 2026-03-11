元セクシー女優のタレント三上悠亜（32）が11日、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。

「久しぶりに撮影で水着着た」とつづり、白のビキニ水着姿で曲線美を披露した。

また、「好評だったからリールにしたよ」と動画も公開。着ていた透け透けトップスを脱いで投げるシーンもあった。

ファンやフォロワーからも「とても可愛いくてセクシー」「美しく魅力的」「かわいい人形のよう」「美ボディー」「神スタイルすぎるーーー」「スタイル抜群で最高」「ナイスプロポーション」「白似合う」「ガチかわいいすぎる」「天使」などのコメントが寄せられている。

三上は名古屋市出身。07年にAKB48の5期生オーディション合格も辞退。09年に第2期SKE48追加オーディションに合格した。14年に卒業。15年にセクシー女優としてデビューし、23年に引退。22年に個人事務所を設立し、現在はアパレルブランド「MISTREASS」やヘアケアブランド「Misshelly（ミスシェリー）」のプロデューサーを務めるなど、多岐にわたった活躍をしている。Xのフォロワー数900万超は世界の女性の中でも上位。YouTube「ゆあちゃんねる！」も人気で、SNS総フォロワー数は1800万超を誇る。