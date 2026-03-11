ブロードバンドセキュリティ <４３９８> について、ウエルスアドバイザーが１１日付で、投資判断を新規に「オーバーウエート」（強気）、想定株価レンジを２０００−２５００円とした。



同社はセキュリティ監査・コンサルティングサービス、ぜい弱性診断サービス、情報漏えいＩＴ対策サービスなど、総合的なセキュリティ事業を展開している。近年はサイバー攻撃の急増から脅威の認知が進み、世界的にニーズは拡大中だ。



同社は２５年３月期、営業戦略を総合ソリューション提案の充実へと転換した影響で、営業利益は減少したものの、受注高は拡大した。２６年３月期は新戦略が軌道に乗り、営業利益７億円（前期比２．７倍）とＶ字回復する見通しだ。