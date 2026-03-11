EU＝ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長が、原子力発電を減らしてきたヨーロッパの政策について、「戦略的なミスだった」と述べました。

【映像】原子力エネルギーに関する国際会議の様子

フォンデアライエンEU委員長「信頼でき、手頃な価格で、（温室効果ガスの）排出の少ない電力源に背を向けたことは、ヨーロッパにとって戦略的なミスだった」

EUのフォンデアライエン委員長は10日、原子力エネルギーに関する国際会議で、ヨーロッパ諸国がこれまで原子力発電の割合を減らしてきたことは「戦略的な誤りだった」と述べました。

EUでは1990年に、電力のおよそ3分の1を原子力が占めていましたが、2011年の東日本大震災を受けたドイツなどの脱原発政策などもあり、現在はおよそ15％程度まで低下しています。

フォンデアライエン氏は、「次世代の原子炉」とされるSMR＝小型モジュール炉を2030年代初めに実用化し、ヨーロッパを次世代原子力エネルギーの世界的拠点にすると表明しました。

フランスのマクロン大統領は、原子力を中心とした低炭素の電力をおよそ2500万世帯が1年間に使う電力に相当する量を輸出したと説明しました。

そして原発はAIのデータセンターなど電力需要の大きい新しい産業を支える重要な電源になると強調しました。

EUでは近年、再生可能エネルギーの拡大とともに、原子力を脱炭素電源として再評価する動きが強まっています。（ANNニュース）