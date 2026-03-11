LINEヤフー、3月11日に「3.11」検索で寄付　島崎信長さんの音声広告も配信

LINEヤフー株式会社は3月11日、Yahoo!JAPAN、Yahoo!きっず、LINEにて「3.11」と検索したユーザー1人につき10円を寄付する企画、「3.11 検索は、チカラになる。」を実施しています。対象期間は当日の0時00分〜23時59分です。

「3.11 検索は、チカラになる。」の寄付額はユニークブラウザ数をもとに算出され、上限は5000万円となっています。寄付先は、東日本大震災に加え、能登半島地震・豪雨の被災地支援に取り組む団体です。

今回の企画は、LINEヤフーが展開している「3.11 これからも、できること。」の一環。同社では、東日本大震災および能登半島地震・豪雨の被災地支援や震災の風化防止、防災行動のきっかけづくりにつながる取り組みを進めています。

また、家族や住まいに応じた備えを診断できる「わが家の防災カルテ」や募金の特設ページなども公開中。

東日本大震災から15年となる今回は、「3.11 検索は、チカラになる。」の他に、宮城県出身の声優・島崎信長さんを起用した音声広告も展開。東日本大震災をリアルタイムで経験していない若い世代も増えるなか、音声メディアを通じて、震災を知り、防災について考えるきっかけを届けたいとしています。

音声広告は、3月11日限定広告として0時00分〜23時59分の間、Spotify無料版が配信されています。さらに、3月11日限定で、島崎さんの音声が入った動画広告がX、Instagram、Facebookでも展開されます。

島崎さんは今回のナレーション参加にあたり、「今回、このナレーションを担当させていただけたこと、宮城県出身として身が引き締まる思いです」とコメント。さらに、「『忘れない』という想いを、スマホでの検索という小さなアクションに変えて。皆で一緒に、未来へ繋いでいきましょう」と呼びかけています。

※島崎さんの崎の字は正しくはたつさきです。

