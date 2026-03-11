日本アカデミー賞で「最優秀主演男優賞を受賞してほしい俳優」ランキング！ 2位「妻夫木聡」、1位は？
2025年に公開された作品が対象となる「第49回日本アカデミー賞」。高い演技力と作品での存在感が評価される栄誉ある賞として、結果に期待が高まっています。
All About ニュース編集部は3月3日、全国10〜60代の男女300人を対象に「歴代日本アカデミー賞受賞者」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「第49回日本アカデミー賞で最優秀主演男優賞を受賞してほしい俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、『宝島』（2025年9月公開）で主演を務めた妻夫木聡さんです。戦後の沖縄を舞台に、米軍基地から物資を盗み、住民に分け与える「戦果アギヤー」の中心人物を演じています。
本作では宣伝アンバサダーを務め、監督と共に全国を巡って映画をPRする宣伝キャラバンも行われました。過去には『悪人』（2010年）や『ある男』（2022年）で「日本アカデミー賞 最優秀主演男優賞」を受賞しているだけに、本作にも期待が高まります。
回答者からは「そのくらいは十分に価値がある」（30代男性／神奈川県）、「この映画にかける思いが伝わってきたので」（50代女性／大阪府）、「重いテーマを丁寧に背負い、静かな迫力で物語を支えていたから」（50代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『国宝』で主演を務めた吉沢亮さんです。6月に公開されて以来、興行収入は200億円を突破。邦画実写作品として、22年ぶりに歴代1位記録を更新した異例の大ヒット作です。
吉沢さんは、歌舞伎役者の家に引き取られた主人公・立花喜久雄を熱演。1年半かけて舞踊や歌舞伎の所作を習得しただけあり、CGを一切使わない妖艶かつ完成度の高い歌舞伎シーンは圧巻です。
回答コメントでは「今回の役のためにかなり作り込んでいると聞いたので、その努力が報われるのを見たいからです」（40代女性／鹿児島県）、「美しさ、はかなさ、表現の豊かさが抜群でした」（30代女性／千葉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
