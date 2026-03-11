◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国―イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ＷＢＣ米国代表のデローサ監督が１０日（日本時間１１日）、１次ラウンドのイタリア戦の試合前にメディア対応。１次ラウンドＣ組を４連勝で１位通過し、東京から米マイアミに移動中の侍ジャパンに関して「どういう理由か、あのチームには神秘性がある。基本に忠実で、彼らには、多くの尊敬の意を持っている。明らかに、大谷翔平（ドジャース）は我々がかつて見た中で最高の選手であり、去年はワールドシリーズで山本由伸（ドジャース）の伝説的な投球を目にした。彼らは手堅いチームである。ただ、今夜我々はイタリア戦に集中している」と語った。

前日は強敵メキシコと大勝負を演じ、３連勝とした米国。試合後のロッカールームでは選手が椅子を持ち寄り肩寄せ合い、試合のことや思い思いの野球談義にふけった。当初の予定より宿舎に帰るバスの時間を遅らせ、球場を出たのは日付をまたいだ午前０時３０分頃。「我々は絆を深めている。我々の現役時代はそうだった。スマートフォンがライフスタイルを変えてしまったけど、昔はチームメートとずっと話をして、ホテルに帰っても朝の２時まで野球の話で盛り上がっていた」と指揮官はしみじみと語る。

「ここにいる選手はみんなスーパースターだけど、一体になろうという意識がある。とてもスペシャルなチーム。野球話をお互いに交換する中に、本当に多くの学びがある。こういうことを大会後に私は（所属する）ロイヤルズにも持って帰って、チームに還元したい」と切り込み隊長のウィットは語った。

１次ラウンド最終戦。イタリアを粉砕し、無傷で準々決勝に駆け上がる。