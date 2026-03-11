「寄せる・入れる」クラブはどんなものがある？ゴルフボールの選び方も紹介【これだけできれば大丈夫! 初心者女子のためのゴルフBOOK】

「寄せる・入れる」クラブはどんなものがある？ゴルフボールの選び方も紹介

クラブの種類

クラブは各メーカーから発売されていますが、構えやすさやフィーリングを大切にし、自分に合ったものを選びましょう。

IR：アイアン

飛距離より方向性を重視するクラブです。女性の場合、シャフトの硬さはＬとＡの２種類があります。初心者女子の場合はLが一般的です。

PT：パター

パットを打つ時に使うクラブ。いろいろな形がありますので、自分に適したパターを選びましょう。

パターにはピンタイプ、マレットタイプ、ネオマレットタイプ、Ｌ字タイプの4種類があります。そしてシャフトがヘッドの真ん中や端についているものがあります。手にとって打ちやすいパターを選びましょう。

ゴルフボールの選び方

ゴルフボールは飛距離が出やすいボールと、飛距離は抑え目にして、グリーンに止まりやすいボールがあります。女性は飛距離重視のボールがいいでしょう。

