【木粼ゆりあ】9年ぶりの写真集から先行カットを公開！『週刊SPA!』表紙に登場、ベトナムで魅せた大人の色香

『週刊SPA!』3月17日号は3月10日に発売！

表紙の人＆美女地図：木粼ゆりあ

俳優として活躍する木粼ゆりあが9年ぶりの写真集を発売！

ベトナム・ハノイで撮影した写真集から特別解禁カットを公開

木粼ゆりあ (C)撮影／前康輔、ヘアメイク／田森春菜（JULLY）、スタイリング／筒井葉子（PEACEMONKEY）

【プロフィール】

木粼ゆりあ

1996年、愛知県生まれ。2009年にアイドルグループ・SKE48に第3 期生として加入。その後、AKB48に移籍しチーム4の副キャプテンを務めた。卒業後はドラマ・舞台を中心に俳優として活動。

最新情報は公式X（@yuriaaa_peace）、Instagram（yuria_kizaki211）をチェック

【画像クレジット】撮影／前康輔、ヘアメイク／田森春菜（JULLY）、スタイリング／筒井葉子（PEACEMONKEY）

●その他収録ラインナップ

『週刊SPA!』3月17日号

