【木粼ゆりあ】9年ぶりの写真集から先行カットを公開！『週刊SPA!』表紙に登場、ベトナムで魅せた大人の色香
『週刊SPA!』3月17日号は3月10日に発売！
表紙の人＆美女地図：木粼ゆりあ
俳優として活躍する木粼ゆりあが9年ぶりの写真集を発売！
ベトナム・ハノイで撮影した写真集から特別解禁カットを公開
【プロフィール】
木粼ゆりあ
1996年、愛知県生まれ。2009年にアイドルグループ・SKE48に第3 期生として加入。その後、AKB48に移籍しチーム4の副キャプテンを務めた。卒業後はドラマ・舞台を中心に俳優として活動。
最新情報は公式X（@yuriaaa_peace）、Instagram（yuria_kizaki211）をチェック
【画像クレジット】撮影／前康輔、ヘアメイク／田森春菜（JULLY）、スタイリング／筒井葉子（PEACEMONKEY）
●その他収録ラインナップ 破滅するまで誰も止めてくれない［孤独破産］の罠 南米ペルー［神のお茶］体験記 アダルトVRが（驚）進化中 インド人観光客が世界で嫌われるワケ 【インタビュー】竹上萌奈 ／「関西テレビ放送」アナウンサー
