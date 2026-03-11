IEA史上最大規模の石油備蓄放出提案 ドル売り・原油上げ急速に縮小 IEA史上最大規模の石油備蓄放出提案 ドル売り・原油上げ急速に縮小

国際エネルギー機関（IEA）が原油価格を抑えるため史上最大規模の石油備蓄放出を提案したと当局者の話としてWSJが報じている。



今回の放出量はロシア-ウクライナ戦争時の2022年にIEA加盟国が2回に分けて市場に投入した1億8200万バレルを上回る見込み。



同報道を受けNY原油が時間外で上げを急速に縮め、ドル売りは加速。ドル円は158円台割れ。



東京時間09:14現在

ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝83.80（+0.35 +0.42%）

