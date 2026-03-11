ドル全面安、原油急反落 IEA史上最大規模の原油放出を計画 ドル円158円割れ ドル全面安、原油急反落 IEA史上最大規模の原油放出を計画 ドル円158円割れ

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル全面安、原油急反落 IEA史上最大規模の原油放出を計画 ドル円158円割れ



国際エネルギー機関（IEA）が米イラン戦争によって急騰した原油価格を抑えるため、史上最大規模の石油備蓄放出を提案したとWSJが報じている。今回の放出量はロシア-ウクライナ戦争時2022年にIEA加盟国が2回に分けて市場に投入した1億8200万バレルを上回る見込みだ。



報道を受けNY原油が時間外で急反落、一時1バレル＝82ドル台を割り込んだ。原油下落を受け有事のドル買い後退。ドル全面安でドル円は157.90円台まで軟化。

外部サイト