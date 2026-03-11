米株価指数先物 急上昇、IEA史上最大規模の原油放出を計画 米株価指数先物 急上昇、IEA史上最大規模の原油放出を計画

リンクをコピーする みんなの感想は？

米株価指数先物 急上昇、IEA史上最大規模の原油放出を計画



東京時間09:23現在

ダウ平均先物MAR 26月限 47865.00（+120.00 +0.25%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6808.25（+21.00 +0.31%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25064.00（+81.50 +0.33%）



米株先物は急伸、インフレ加速懸念が後退。



国際エネルギー機関（IEA）が米イラン戦争によって急騰した原油価格を抑えるため、史上最大規模の石油備蓄放出を提案したとWSJが報じている。今回の放出量はロシア-ウクライナ戦争時2022年にIEA加盟国が2回に分けて市場に投入した1億8200万バレルを上回る見込みだ。

外部サイト