米株価指数先物　急上昇、IEA史上最大規模の原油放出を計画

東京時間09:23現在
ダウ平均先物MAR 26月限　47865.00（+120.00　+0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6808.25（+21.00　+0.31%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25064.00（+81.50　+0.33%）

米株先物は急伸、インフレ加速懸念が後退。

国際エネルギー機関（IEA）が米イラン戦争によって急騰した原油価格を抑えるため、史上最大規模の石油備蓄放出を提案したとWSJが報じている。今回の放出量はロシア-ウクライナ戦争時2022年にIEA加盟国が2回に分けて市場に投入した1億8200万バレルを上回る見込みだ。