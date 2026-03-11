【週刊少年マガジン 2026年15号】 3月11日 発売 価格：400円

講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年15号」を本日3月11日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙には、櫻坂46の藤吉夏鈴さんが登場。8ページの巻頭グラビアも掲載されている。巻頭カラーにはヒロユキ氏の「ドリーム☆ジャンボ☆ガール」、センターカラーには新川直司氏の「盤上のオリオン」がそれぞれ掲載されている。

※「はじめの一歩」、「あひるの空」、「真夜中ハートチューン」は作者体調不良のため、「戦隊大失格」、「ガチアクタ」、「カナン様はあくまでチョロい」、「生徒会にも穴はある！」は作者取材のため休載となります。ご了承ください。

※電子版では一部内容が異なる場合がございます。ご了承ください。