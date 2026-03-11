YOASOBI「ミスター」がストリーミング累計1億再生突破！自身作で21曲目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが2022年2月16日に配信リリースした楽曲「ミスター」が、2026年3月10日公開のBillboard JAPANチャートにおけるストリーミング集計で、1億回再生を突破していたことがわかった。

■原作小説は『私だけの所有者』――はじめて人を好きになったときに読む物語

この楽曲は、島本理生・辻村深月・宮部みゆき・森絵都4名の直木賞作家とのコラボプロジェクト『はじめての』の作品をもとに誕生。各作家が「はじめて〇〇したときに読む物語」をテーマに小説を書き下ろし、「ミスター」はその第一弾として島本理生が書き下ろした「『私だけの所有者』――はじめて人を好きになったときに読む物語」を原作小説として制作された。

楽曲は主人公が所有者 Mr.ナルセに抱いた“はじめての感情“から綴られる切なく儚いシティポップな一曲。MVは楽曲「ハルジオン」MVも手掛けた“異次元TOKYO”とのタッグにより制作され、登場人物の心情、物語の世界観を繊細に描いた作品に仕上がっている。

YOASOBIの楽曲が累計再生数1億回を突破するのは、自身21曲目となる。

■YOASOBI ストリーミング1億回再生突破曲一覧

「夜に駆ける」（12億回突破）

「アイドル」（10億回突破）

「群青」（9億回突破）

「怪物」（7億回突破）

「ハルジオン」（4億回突破）

「祝福」（4億回突破）

「ハルカ」（4億回突破）

「三原色」（3億回突破）

「あの夢をなぞって」（3億回突破）

「アンコール」（3億回突破）

「勇者」（3億回突破）

「もう少しだけ」（3億回突破）

「たぶん」（3億回突破）

「優しい彗星」（2億回突破）

「UNDEAD」（2億回突破）

「ラブレター」（1億回突破）

「大正浪漫」（1億回突破）

「ツバメ (feat. ミドリーズ)」（1億回突破）

「アドベンチャー」（1億回突破）

「セブンティーン」（1億回突破）

「ミスター」（1億回突破）

※Billboard JAPANの週間ストリーミング・ソング・チャート“Streaming Songs”では、GfK/NIQ Japanが提供するオンデマンド型国内主要音楽聴き放題サービス（Amazon Music（Unlimitedおよびプライム会員向け音楽ストリーミング）、Apple Music、AWA、うたパス、KKBOX、LINE MUSIC、Rakuten Music、Spotify）、プレイリスト型ストリーミングサービス（dヒッツ）、Luminateが提供するYouTube Musicの再生回数を合算。

■リリース情報

2026.02.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ミスター」

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「アドレナ / BABY」

■【動画】YOASOBI「ミスター」MV

■関連リンク

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/