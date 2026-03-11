11日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比6.6％増の840億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.8％増の644億円となっている。



目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> が7.75％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.30％高、グローバルＸ 日経２２５カバード・コール <2858> が4.89％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が4.82％高、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> が4.51％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> は10.72％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は5.22％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は3.82％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は3.64％安、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジあり） <2016> は3.05％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1194円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金388億4100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金226億3100万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が46億1200万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が41億3900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が40億9500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が35億8800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が31億300万円の売買代金となっている。



