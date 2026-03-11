◆姫路競馬５日目（３月１１日）

《小牧 太》

４８勝。ゴーゴーツヨシ（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「好勝負になるはず」（◎）。ナナン（９Ｒ）も「チャンス十分」（◎）。

《下原 理》

２勝を加え３０勝。お薦めはゴートゥーミジョカ（６Ｒ）で「堅実に走ってくれる」（◎）。メイショウサトワ（７Ｒ）は「強い相手にどこまでやれるか」（○）。ジャクソンルーツ（８Ｒ）も「相手がそろっているだけにどこまで戦えるか」（○）。ブチエー（１０Ｒ）は「叩き２走目で前進を見込んでいる」（○）。パトロールラン（５Ｒ）も「気難しい面があるので気をつけたい」（○）。

《杉浦 健太》

２１勝。ワンダービスケット（１Ｒ）に手応え。「叩いた上積みがあれば」（◎）。ラヴスティンガー（４Ｒ）も「能検の動きが良かった。初戦から期待」（◎）。ミルトイブニング（１１Ｒ）は「もまれたくないので内枠をどうさばくか」（○）。スナークドリアン（１２Ｒ）も「流れに乗った競馬でどこまで」（○）。インテンシーヴォ（１０Ｒ）は「叩き２走目で上積みがあれば」（○）。ウインソラネル（８Ｒ）は「展開が向けば」（○）。

《小谷 哲平》

１６勝。レスプレンドール（２Ｒ）に力が入る。「楽に先行できれば」（◎）。マイネルアラウダ（１０Ｒ）も「追ってからがひと息。うまく立ち回りたい」（◎）。レッドアクトゥール（３Ｒ）は「大外枠なのでゲートの心配はない。前、前で競馬できれば」（○）。シナモンショコラ（８Ｒ）も「前、前で競馬できれば」（○）。

《川原 正一》

１勝を追加し９勝。スマートメイス（７Ｒ）に自信。「この３連勝の内容がいい。ここも期待できる」（◎）。シェリー（１１Ｒ）は「能力は高いので、この相手にどこまで戦えるか」（○）。

《土方 颯太》

８勝。マエストロライト（１Ｒ）に前進を見込む。「この相手なら格好をつけたい。ただ前走、取り消したのでその影響がどうかだけ」（◎）。バイオサファイア（３Ｒ）は「調子はいいので展開次第」（○）。スターアイセーラ（１１Ｒ）も「取り消し明けだが、調教の感じでは調子はだいぶ戻ってきた」（○）。

《大山 真吾》

７勝。メイショウシュート（３Ｒ）に気合。「休み明け３走目。そろそろ決めたい」（◎）。メイショウコオロギ（４Ｒ）は「追い切りの息づかいは悪くなかった」（○）。

《新庄 海誠》

１勝を加算し７勝。デイジーフラッシュ（５Ｒ）で勝利を意識。「前走も悪くない走り。まじめに走ってくれるので展開が向けば」（◎）。シロノクミキョク（６Ｒ）は「このクラスまで下がれば、通用していい」（○）。ソラリゼーション（９Ｒ）は「８００メートル戦では忙しかったので距離を延ばした。これがどう出るかだが…」（△）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触