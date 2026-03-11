◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国―イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ここまで英国、ブラジルを破り、２勝０敗で米国戦を迎えたイタリア。セルべリ監督は大一番を前に「相手のダグアウトにはオールスター選手、ＭＶＰ、サイ・ヤング賞受賞者といっぱいいる。その相手と対戦し、同じフィールドに立つことは光栄。そして、我々には勝つチャンスがある。このチームから２７個のアウトを奪うことはたやすくないが、自分たちを信じて挑戦に備えたい」と意欲を語った。

２０２３年からチームのベンチには、イタリア名物「エスプレッソマシン」が置かれている。「どのチームもセレブレーションを大事にしており、我々のエスプレッソマシンも話題になっている」と指揮官は満足げ。ただ、初戦は設定が高温過ぎて、それぞれ舌をやけどしていたそうで「みんな、それを吐き出す仕草がウケたんです。ただ、うまく温度を調節した。まだ春季キャンプ中の時期は、何事にも調整期間が必要なんです」と笑わせた。

米国代表として前日のメキシコ戦で３ランを放ったアンソニー（レッドソックス）は、米国とイタリアの両方で出場資格を持っている。「少なくとも会話はしていた。それほど、彼のことは戦力として欲しかった。イタリアを選んでくれたら素晴らしかったけど、彼が今、米国代表として活躍している姿を見るのはクールなこと。彼はいい選択をしたと思う」と指揮官。アンソニーは、キャロル（ダイヤモンドバックス）の負傷による代替選手として米国代表入り。イタリア代表への招へいはならなかったが、２１歳の若きスターの選択を尊重した。