【羽川豊氏コラム】古江彩佳は大会直後に嘔吐して…海外遠征には「細心の注意」が通用しない怖さがある

米女子ツアー「ブルーベイLPGA」最終日の竹田麗央は、終盤に崩れて連覇を逃しました。

12番バーディーで通算9アンダーとし、一時トップに並びましたが、107ヤードの16番パー3でティーショットを50度のウエッジで打ち、グリーン右のラフに外してボギー。333ヤードの17番パー4も第2打はウエッジでグリーン右下へ。アプローチがグリーンに乗らずダブルボギーとし、優勝争いから脱落しました。

「ピンまで105ヤードをウエッジで打ってなぜグリーンに乗らないのか」と思うでしょうが、会場は「東洋のハワイ」と呼ばれる中国最南端の島、海南島のビーチ沿いにあり、強い海風が名物です。この日も最大瞬間風速が10メートルを超える強い風が吹いていました。

これだけ風が強くても、ロフトがない長いクラブはある程度距離は出るし、曲がることも織り込み済みですが、難しいのがショートアイアン。高い弾道のボールはどれだけ風に流されるかわかりません。ボールを上げたくないのでロフトを「殺す」と手打ちになりやすく、風の日は雨天と同じくスイングリズムも速くなりがちです。

通常なら100ヤードの距離を打つクラブで130ヤードも飛んだり、逆に80ヤードしか飛ばないこともある。ショートアイアンのときは1ピン以内につけるイメージで打ちますから、大きなミスは気持ちの切り替えが難しい。強いフォローで「グリーンをオーバーするかもしれないな」と思って打ったらボールが花道までしか届かなければ、100％クラブを信じて振れなくなります。このようなことがいくつか重なると、試合中にスイングは壊れる。ショートアイアンの乱れは、長いクラブに波及します。

そんな悪条件の中で、原英莉花は4日間アンダーパーで回り、通算4アンダー10位は大きな収穫でした。下部ツアーから昇格してこの試合が自身の開幕戦でした。厳しい下部で戦った経験や自信を今後も随所に見せてくれるでしょう。

国内男子ツアーはニュージーランドで開幕しました。これまで獲得賞金で決まっていた年間ランキングが、今年からポイント制になりました。公式戦はポイントが高くなるなど、試合ごとの「格付け」はあるものの、高額賞金の大会で勝つ「一発屋」ではなく、毎試合のポイントの積み重ねが大事になります。終盤までギリギリのシード権（60位以内）争いは避けたいですから、ポイントにならない予選落ちは許されない。一打への集中力が増し、安定感や総合力が問われる戦いになるはずです。

国内外、男女を問わず、今年も大いにファンを沸かせて欲しいです。

（羽川豊／プロゴルファー）