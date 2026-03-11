今年2月15日から23日にかけて、9連休となった中国最大のホリデーシーズン「春節」。

この時期、中国からは大勢の人々が海外旅行に出かけていく。昨年は約378万人、今年は推計450万〜500万人規模の中国人が海を渡った。

その目的地として、昨年まで最も人気だったのが日本。しかし今年の春節は、日本から中国人団体客の姿が消えた。海外観光客の消費額は、この時期だけで前年比485億円マイナスとも試算されている。そして静かな春節を迎えた日本と対照的に、急増した中国人旅行者で潤ったのが韓国だ。

中国の調査機関の推計によると、今年の春節に日本を訪れた中国人の数は前年から半減の13万人。代わりに1位となったのは、タイ。前年同期比6万人プラスの約25万人が訪れた。

韓国は同じく52％増の19万人で2位。だが中国メディアによると、同期間の消費額が最も大きかったのは韓国だという。総額は499億6000万円、日本が失うと試算された485億円を少し上回る規模だ。

降って湧いた春節特需に、韓国の観光・宿泊・流通業界がうれしい悲鳴を上げたのは言うまでもない。

流通大手の「新世界グループ」は2月24日、同月14日から18日に新世界百貨店本店での中国人客の売上が前年同期比416％増加したと発表。外国人旅行者で賑わうソウル・明洞のコスメ店や雑貨店では、売り切れのサインが随所に並んだ。政府が外国人旅行者の誘致に力を入れていた“美容観光”も大盛況だ。

■日本人メンバーがいるK-POPグループもイベント中止

中国の日本への渡航自粛要請や輸出規制は、韓国メディアで“限日令”とも呼ばれる。これは10年近く韓国を苦しめている中国の報復措置“限韓令”のもじりだ。

“限韓令”は、2016年に韓国がアメリカのミサイル防衛システムTHAADの配備を決めたのが原因。怒った中国は非公式な形で韓国への制裁を始めた。対象は芸能、観光、流通、電子、自動車など多岐に及び、サムスン電子、現代自動車も大幅なシェア低下に追い込まれた。

今年1月には李在明大統領が習近平総書記との会談後、改善の兆しがあったと発言。そんな矢先の春節特需が、“限韓令”終了の前触れと歓迎されている。

だが、楽観を戒める声も根強い。昨年12月からは日本人メンバーがいるK-POPグループのイベント中止が相次ぎ、「限日令の巻き添えでは」との憶測も。春節は“限日令”のおかげで笑った韓国だが、李政権の対中外交はこれからが本番だ。

（高月靖／ジャーナリスト）

