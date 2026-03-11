手放しでは喜べない。実質賃金が久しぶりにプラスへ転じたが、再びマイナスに落ち込むリスクが横たわる。

厚労省が9日発表した1月の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上）によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月比1.4％増。2024年12月以来、13カ月ぶりにプラスとなった。

基本給や残業代などを合わせた現金給与総額（名目賃金）のうち基本給を中心とする所定内給与は3.0％増。1992年10月以来、33年3カ月ぶりの高い伸び率だった。

賃上げに加え、物価上昇が鈍化したことも実質賃金プラスの要因だ。1月の消費者物価指数によると、ガソリン暫定税率の廃止などによってエネルギー価格は前年同月比5.2％減。下落率はガソリンが14.6％、電気代が1.7％、都市ガス代が3.7％だった。

賃金上昇が一時的に物価の伸びを上回ったとはいえ、あくまで政策主導で下駄を履かせた「ハリボテ」に過ぎない。米国とイスラエルによるイラン攻撃のせいで、インフレ再燃は待ったなしだ。

■原油高で効果はふっ飛ぶ

米WTI原油先物価格は8日、3年9カ月ぶりに一時1バレル=119ドルを突破。先週末比30％も急騰した。野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英氏の試算によると、原油価格が1バレル=100ドルで推移し、政府の対策が講じられない場合、国内のガソリン価格は1カ月程度でリッター当たり235円まで上昇するという。

9日の衆院予算委員会で、高市首相はエネルギー価格高騰について、予備費の活用を念頭に「打つべき対策を遅すぎることなく打つ」と強調したが、今のところ事態を注視しているだけだ。経済評論家の斎藤満氏が言う。

「ガソリン減税で一時的に物価を抑え込んだ効果がイラン・ショックの原油高で吹っ飛んでしまう恐れがあるうえ、足元の為替相場は1ドル=158円台半ばです。原油高に円安と、輸入コストはかさむばかり。早期利上げで対応できればいいが、日銀は3月利上げを見送る公算が大きい。次回の金融政策決定会合は4月なので、それまでの間に輸入物価を中心にインフレが加速しかねない。実質賃金プラスの継続は期待できない状況です」

一体、いつになったら「賃金・物価の好循環」はやってくるのか。

