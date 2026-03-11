【トランプ2.0 現地リポート】

イラン攻撃の違和感を読み解くカギ…裏には米シンクタンクが描いた「プロジェクト2025」が

怒鳴らない。相手を責めない。しかも宗教を自然に語る。今のアメリカでは珍しい民主党候補が、南部テキサス州で予想外の勝利を収めた。

11月の中間選挙に向けた3月3日の予備選で、上院選の民主党候補に選ばれたのは36歳の州議会議員ジェームズ・タラリコ。元教師で、穏やかな語り口から、「次世代オバマ」とも呼ばれる。もし本選で共和党候補を倒せば、保守テキサス州に1988年当選以来の民主党上院議員が誕生する。トランプ大統領も「何としても阻まねばならない」と警戒感を隠さない。

近年の人口構成の変化で、テキサスは「激戦州」への移行が論じられている。民主党の期待が高まるのは、タラリコが従来の民主党政治家と一線を画すからだ。

彼の特徴は「静かな説得力」にある。相手を断罪せず、自分の考えを丁寧に積み上げる。民主党候補にありがちな「正しさの押しつけ」にも見えにくい。

南部らしさもある。キリスト教的価値観を自然に織り込み、宗教や家族を軽視しない。そのため保守色の強い地域にも届いた。

勝ち方も注目を集めた。対抗馬は民主党のスター下院議員だったが、結果を左右したのはヒスパニック票だった。

2024年大統領選で、民主党支持と思われたヒスパニック票の一部がトランプ支持に流れたのは記憶に新しい。だが今回は揺り戻しが起きた。背景には強制送還政策への反発と経済不安があったとみられている。この票が本選までとどまれば、民主党には大きな追い風だ。

一方の共和党は候補者選びが決選投票にもつれ込んでいる。トランプ氏は、どちらかの候補への支持を表明する意向を示し、「支持されなかった候補は撤退すべき」と発言。党内の足並みも乱れている。

とはいえ共和党優位は変わらない。宗教保守層の組織力に加え、郵便投票の制限や投票所削減も共和党に有利だ。それでも今回のタラリコ勝利で、「テキサスだから共和党が勝つ」という神話が揺らいだ。

AOC（アレクサンドリア・オカシオ・コルテス下院議員）のような対決型でもなく、ゾーラン・マムダニNY市長のような進歩派とも違う、新しい民主党スタイルが州を超えて広がるのか。もしそうなれば、28年の大統領選の候補者像にも影響を与えるだろう。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）