◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国5─3メキシコ（2026年3月9日 テキサス州ヒューストン）

アメリカがメキシコとの無敗対決に勝利し、初戦から負けなしの3戦全勝となった。この試合ではNBAスーパースターも現地観戦していた。

1次ラウンド大注目の無敗対決。スタンドにはNBAスーパースターのケビン・デュラントの姿があった。デュラントは試合を観戦しながら自身のX（旧ツイッター）でも「スキーンズは親友！」と先発登板していたスキーンズとの関係を明かした。

デュラントはヒューストン・ロケッツに所属。ネットでは「ヒューストンだからか！」「KDいるやん！」「さすがです！」などの声が上がった。

試合は 3回に主将・ジャッジ（ヤンキース）が先制2ラン。相手先発バレダの外角スライダーを捉え、右翼スタンドに放り込み試合を動かした。初戦のブラジル戦に続き大会2号となった。主将の一発で勢いに乗った打線はこの回、シュワバー（フィリーズ）の右前打などで1死一、二塁の好機をつくるとアンソニー（レッドソックス）にも3ランが飛び出し、一挙5点を挙げた。

投げては先発した昨季サイ・ヤング賞の怪物右腕、スキーンズが4回1安打無失点、7奪三振とメキシコ打線を寄せ付けない圧巻の投球を披露。3番手・ボイド（カブス）がデュランに2本のソロを浴びるなど3点を失ったものの救援陣もリードを守り切り、逃げ切り、3戦全勝で1次ラウンド突破に前進した。