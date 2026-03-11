気象庁の週間天気予報（3⽉11⽇から3⽉17⽇まで）によりますと、北⽇本と東⽇本⽇本海側は、雲が広がりやすく、雪または⾬の降る所があるということです。

東⽇本太平洋側と⻄⽇本は、晴れまたは雲りの⽇が多いが、13⽇は⾬または雪の降る所がある見込みです。

沖縄・奄美は、曇りまたは晴れの⽇が多いが、13⽇は⾬の降る所があるということです。

雪と雨のシミュレーションを確認すると、関東甲信地方は13日（金）広範囲で雪雲、雨雲がかかる予想となっています。

１１日（水）

気象庁によりますと、きょう（１１日）の関東甲信地方は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。



このため、晴れや曇りで、夕方から雨や雪の降る所があるでしょう。伊豆諸島では夜は雷を伴う所がある見込みです。

１２日（木）

気象庁によりますと、１２日の関東甲信地方は、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りや晴れで、雨や雪の降る所があるでしょう。伊豆諸島では、雷を伴う所がある見込みです。



関東地方と伊豆諸島の海上では、１１日から１２日にかけて、うねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。

１３日（金）

１４日（土）

１５日（日）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。