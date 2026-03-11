「本田圭佑のゴールを思い出したよ」「クレイジー」インドFWの“雷鳴のような”超絶FK弾が話題！「女子サッカーではめったに見られない」【女子アジア杯】
試合は１−３の敗戦。ただ、スーパーゴールが生まれた。
インドは現地３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第３節で台湾と対戦。０−１で迎えた39分、FWマニシャ・カリヤンが一時同点となるゴールを決める。
ペナルティアークの手前右寄りのFK。自慢の左足を振り抜く。狙いすました一撃。放たれたボールはクロスバーを叩き、地面に当たって跳ね返り、ゴールの外に飛び出す。VARが介入し、ゴールラインを割っていたことが確認され、得点が認められた。
試合を配信するオーストラリアの『Paramount＋』の公式Xが、「雷鳴のようなフリーキックがクロスバーの下端をかすめ、ゴールラインを越えて跳ね返る。今大会を代表するゴールの一つだ」と綴り、得点シーンを公開すると以下のような声があがった。
「なんてゴールだ！ これがもう今大会のベストゴール？」
「まさにワールドクラス」
「圧巻の一撃だ」
「見事なゴール、まさに絶品だ。南アフリカでのデンマーク戦での本田圭佑のゴールを思い出したよ」
「クレイジー」
「インドサッカーの誇り」
「女子サッカーではめったに見られない光景だ」
「女性サッカー選手によるこれほど強烈なフリーキックは見たことがない」
「マニシャの能力は、わが国の他の女子サッカー選手よりもはるかに高い」
「もっと広める必要がある」
「いつか彼女がヨーロッパに行けるといいな」
「チームに彼女のような実力者がもう少しいれば、結果は違ったかもしれない」
インドはグループステージで３戦全敗。悔しい戦績で大会を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「圧巻の一撃だ」インド女子FWのミラクルFK弾「今大会のベストゴール？」
