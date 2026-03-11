「謙遜せぇｗ」フジモン、長女とのほっこりLINE公開！ ディズニーで「記念プリクラを2人で撮る」要望も
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは3月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。長女とのLINEのやりとりを公開しました。
【写真】ほっこり親子LINEの内容とは？
日をまたいで「2時半にはもう吉祥寺の美容院着いていれば助かる」と、さらにLINEを送ってきた長女。藤本さんは「あいよん」と返しつつも、ストーリーズ上では「念押ししてきたｗ 助かるｗｗ」と言及しました。
今回の一連のやりとりからは親子の仲の良さが伝わってくるようです。今後のストーリーズも注目が集まります。(文:橋酒 瑛麗瑠)
「記念する事何もないんやけどｗ」「今回のディズニースケジュール」と題し、長女から送られてきたLINEを公開。「2時半に吉祥寺の美容院にパパが迎えに来る」「まず着いたらボンボンヤージュに行く」などと、スケジュールが書かれています。「記念プリクラを2人で撮る」という内容に対しては、「記念する事何もないんやけどｗ」とストーリーズ上でツッコミ。
「おっ！いいじゃん」次に更新したストーリーズでは、「長女が美容室終わりで送ってきた」という写真を公開した藤本さん。「おっ！いいじゃん」と笑顔の絵文字付きで返信しています。すると「わかる」と返ってきて、「いつもと雰囲気違って良いよ！」と藤本さんはさらに褒めています。長女は「ですよね」とハートの絵文字などを添えて返信。最後はストーリーズ上で「謙遜せぇｗ」とツッコんだ藤本さんでした。
