エントリーモデルに注目！

電気自動車のラインナップ拡充を進めるトヨタが、新たなモデルを日本市場に投入しました。

2026年2月25日に登場した「bZ4Xツーリング」は、既存の電気SUV「bZ4X」をベースに開発された新型EVで、同日から販売も開始されています。

SUVの使い勝手を保ちながら荷室の広さを高め、アウトドアやレジャーといった幅広い用途に対応できるクルマとして注目を集めています。

今回のモデルは、bZ4Xの特徴を引き継ぎながらも、荷物を多く積める実用性を強化したことが大きなポイントです。

特にラゲッジスペースを広げたことで、キャンプ用品やスポーツギアなどを積み込みやすくなり、アクティブなライフスタイルにも対応する仕様となりました。

では、このbZ4Xツーリングの中で最も価格を抑えて購入できるモデルはどのような内容なのでしょうか。

まず、bZ4Xについて振り返ると、この車はトヨタ初の量産型電気自動車として2022年5月に登場しました。

スバルと共同で開発されたEV専用プラットフォーム「e-TNGA」を採用したSUVで、電動車時代の主力モデルとして位置付けられています。

その後、2025年10月には一部改良が行われ、航続距離の向上や急速充電時間の短縮など、電気自動車としての使い勝手を高める改良が施されました。

その流れを受けて誕生したのがbZ4Xツーリングです。2025年5月に世界初公開されたこのモデルは、bZ4Xをベースにしながらステーションワゴンの要素を取り入れた新型車で、日本市場への導入を待ち望む声も多くありました。

ラインナップは前輪駆動のFWDモデルと四輪駆動の4WDモデルの2種類が設定されており、もっとも手頃な価格で購入できるグレードは「Z（FWD）」となっています。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mmで、ホイールベースは2850mmです。

ベースとなったbZ4Xと比べると全長が140mm長くなっており、その延長分は主に荷室の拡大に活かされています。

スタイリングはSUVとステーションワゴンの特徴を融合させたデザインで、流れるようなシルエットが印象的です。

フロント部分にはトヨタの最新デザインを象徴する「ハンマーヘッドフェイス」が採用され、先進的な雰囲気を演出しています。

また、前後にはスキッドプレートが装着され、足元にはブラック塗装の18インチアルミホイールを装備しています。

さらに大型ルーフレールも備わり、アウトドア用途を意識したタフな印象の外観となっています。

リアには横一文字に伸びるコンビネーションランプが配置され、力強さと未来的なイメージを両立させています。ボディカラーはモノトーンとツートーンを合わせて全5色から選べます。車内は2列シートの5人乗りで、水平基調のインストルメントパネルが採用されています。

ドライバーからの視認性にも配慮されたデザインで、中央には14インチの大型センターディスプレイが装備されており、bZ4Xと同様の先進的なコックピットを実現しています。

シート素材には合成皮革が使われ、内装色は標準のブラックのほか、アウトドアシーンにも合うカーキがオプションとして用意されています。

快適装備も充実しています。運転席と助手席にはシートヒーターとシートベンチレーションが備わり、さらにパワーシートも装着されています。

後席にもシートヒーターが設けられており、乗員全員が快適に過ごせる装備内容です。加えて大型のパノラマムーンルーフが全車に標準装備されているため、車内は開放感のある空間となっています。

実用面で注目されるのが荷室の広さです。リアオーバーハングを延ばしたことで後席の足元スペースにも余裕が生まれ、同時にラゲッジスペースも拡大されました。

荷室容量は619リットルで、bZ4Xと比較して約1.4倍に拡大されています。さらにリアシートを倒して2人乗車の状態にすると最大1240リットルまで広げることができ、大きな荷物も積み込みやすくなっています。アウトドアや旅行などでも頼れる存在になりそうです。

安全装備も充実しており、最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」が標準装備されています。さらに渋滞時の運転支援や駐車操作のサポートなどを行う「トヨタチームメイト」も全車に搭載されており、先進的な運転支援機能が備わっています。

パワートレインについて見ると、FWDモデルではフロントモーターの最高出力が167kW（227PS）、最大トルクは268Nmとなっています。

バッテリーは全車共通で74.69kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。航続距離はWLTCモードで734kmとなり、4WDモデルの690kmより長くなっています。

充電性能も高められており、最大150kWの急速充電に対応しています。さらにバッテリー温度を事前に調整する「プレコンディショニング」機能も備えているため、寒冷地でも効率よく充電できるよう配慮されています。

外気温マイナス10度の環境でも、約10％から約80％まで最短約28分で急速充電が可能とされています。

そして気になる価格（消費税込み）ですが、もっとも安価なZ（FWD）の価格は575万円です。最上級モデルである「Z（4WD）」との価格差は65万円となっており、航続距離の長さも考えるとFWDモデルは魅力的な選択肢と言えるでしょう。

実際にネット上では「航続距離734kmはかなり魅力的」「荷室が広くてキャンプにも使いやすそう」「SUVとワゴンの中間みたいでデザインが面白い」「575万円は安くはないけど装備を考えれば納得」「4WDとの差が65万円なら悩みそう」「カーキ内装がお洒落」「パノラマルーフ標準は嬉しい」「アウトドア用途にはかなり良さそうなEV」など、期待や関心の声が多く見られます。

電気自動車の選択肢が増えるなかで、実用性と航続性能を両立したbZ4Xツーリングは、日常利用からレジャーまで幅広く対応できるモデルとして今後の動向が注目されそうです。